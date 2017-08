Justice League Tak Akan Hadirkan Sosok Lex Luthor, Musuh Bebuyutan Superman?

LOS ANGELES – Lex Luthor punya peranan super penting di Batman v Superman: Dawn of Justice tahun lalu. Lex Luthor lah yang membuat Darkseid, pasukan iblisnya dan Steppenwolf datang ke bumi. Pemimpin Lexcorp inilah yang menyebabkan pertarungan antara Batman dan Superman.

Sayangnya, peran besar dan memorable Lex Luthor ini kemungkinan tak akan dapat dinikmati di Justice League. Beredar rumor jika Lex Luthor yang diperankan oleh Jesse Eisenberg tak akan hadir di Justice League.

Rumor pertama muncul dari web Batman on Film. Dalam sesi tanya jawab, Bill Ramey dari Batman on Film mengatakan jika tak ada bagian dari Justice League yang menampilkan Lex Luthor.

“Dia (Lex Luthor) tidak punya bagian. Jika awalnya dia punya sebelum semua perubahan atau syuting ulang, itu semua sudah dihilangkan,” kata Ramey seperti dilansir CBR, Kamis (24/8/2017).

Sejak Joss Whedon naik ke kursi sutradara menggantikan Zack Snyder, memang ada perubahan cerita dan proses syuting ulang yang dilakukan untuk Justice League. Kabarnya, ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh Whedon untuk membuat Justice League menjadi lebih ringan. Salah satunya adalah dengan mengubah ending film dari versi Snyder.

Jawaban Ramey sendiri masih mengundang banyak tanya dari fans. Jika memang Lex dihapus, hal itu bisa diartikan jika peran Lex sejak awal memang tak terlalu besar di Justice League. Atau, memang sejak awal tak ada Lex dalam cerita.

Menurut ScreenRant, versi baru Justice League sendiri sampai sekarang masih belum sampai pada tahap final. Whedon masih melakukan post-produksi sehingga potongan-potongan adegan yang dihapus atau dimasukkan dalam film pun masih bisa berubah.

Justice League baru akan diputar di bioskop mulai 17 November 2017. Walau mungkin tak ada Jesse Eisenbergh, tapi film ini masih didukung oleh Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa, hingga Ezra Miller.

Melanjutkan cerita dari Dawn of Justice, Justice League akan memulai cerita tanpa kehadiran Superman yang dikisahkan mati. Batman akan berusaha mengumpulkan kekuatan untuk membela bumi dengan meminta bantuan dari Wonder Woman, Aquaman, The Flash, dan Cyborg.