Bukan Korea, Taemin 'SHINee' Debut Akting Lewat Drama Jepang Final Life

SEOUL – Jika idol-idol K-POP memulai debut akting mereka lewat drama-drama Korea, tidak demikian halnya dengan Taemin. Member termuda SHINee ini menandai karier aktingnya dengan bermain di drama Jepang berjudul Final Life – Even If You Disappear Tomorrow.

Dilansir Soompi, Kamis (24/8/2017), Final Life – Even If You Disappear Tomorrow akan bercerita tentang kerja sama dua orang laki-laki dengan latar belakang berbeda. Sung Shi On dan seorang detektif muda bekerja bersama memecahkan berbagai kasus sulit setelah bertemu di sebuah organisasi kepolisian rahasia.

Taemin akan berperan sebagai Sung Shi On. Dalam cerita, Shi On adalah seorang siswa cerdas yang bisa lulus dengan nilai tertinggi di sekolah medis ternama di Amerika. Sayangnya nasib tak berpihak pada Shi On.

Shi On menjadi korban sebuah proyek rahasia yang membuatnya kehilangan ingatan. Dalam keadaan tersebut, Shi On bertemu dengan seorang detektif muda yang berasal dari keluarga kaya. Peran detektif muda ini dimainkan oleh Shota Matsuda, aktor Jepang yang bermain di Hana Yori Dango atau dikenal juga dengan Boys Before Flowers.

Karena debut di drama Jepang dimana bahasa Koreanya tak akan dipakai, Taemin pun berusaha keras untuk bisa mengucapkan dan memahami dialognya sebaik mungkin. Ditambah lagi idol kelahiran 1993 ini juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris.

“Aku mencoba dengan keras untuk menyempurnakan dialog bahasa Inggris dan Jepangku. Di samping itu, sangat sulit untuk mengekspresikan detil sederhana dalam skenario, tapi aku mencoba sebaik mungkin. Jadi, tolong nantikan drama ini,” kata Taemin.

Menurut pemberitaan media lokal, syuting Final Life – Even If You Disappear Tomorrow telah dilakukan sejak Mei lalu dan kini telah selesai. Pada periode itu, Taemin memang diketahui tinggal di Negeri Sakura selama beberapa bulan untuk mempersiapkan perilisan album solo Jepang pertamanya, Flame of Love.

Final Life – Even If You Disappear Tomorrow akan tayang perdana pada 8 September nanti. Dalam trailer yang dirilis, dapat dilihat bagaimana Taemin ditangkap oleh sekelompok orang dan berada di atas meja operasi tak sadarkan diri.