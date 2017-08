Bak Monyet Raksasa, Perkasanya Kendaraan Baru di Star Wars: The Last Jedi

Kendaraan Star Wars: The Last Jedi (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Sekuel baru, kendaraan baru. Itulah yang terjadi pada Star Wars: The Last Jedi. Untuk Star Wars Episode VIII ini, Lucasfilm sudah menyiapkan kendaraan baru yang tentunya lebih canggih dibanding kendaraan di film-film sebelumnya.

Kendaraan baru yang akan dipakai di The Last Jedi pertama kali diperlihatkan di The Star Wars Show. Di episode terbaru tersebut ditunjukkan dua kendaraan baru yang akan dipergunakan oleh The First Order.

Yang pertama adalah AT-M6 atau All-Terrain Megacaliber Six. Dilihat dari gambarnya saja, penggemar pasti sudah bisa menduga jika AT-M6 ini terinspirasi dari pendahulunya, AT-AT yang dipakai Empire di The Empire Strikes Back.

Sama seperti AT-AT, AT-M6 juga akan mampu bergerak di semua medan perang. Meski sekilas sama, tapi AT-M6 jelas lebih canggih dan kuat dibanding AT-AT. Menurut penjelasan di ComicBook, AT-M6 akan punya firepower yang jauh lebih besar dari standart AT-AT. Tak salah kiranya dinamai megacaliber dengan kekuatannya yang besar itu.

Perbedaan lain antara AT-M6 dengan AT-AT adalah kaki depannya. AT-AT memiliki kelemahan di kakinya yang kaku sehingga Snowspeeders dapat dengan mudah melumpuhkan dan menjatuhkan mereka. Di sisi lain, AT-M6 punya kaki yang sekilas seperti kaki simian atau monyet yang membuat mereka lebih lincah bergerak dan tak gampang jatuh.

Kendaraan kedua adalah First Order Dreadnought. Sekilas, First Order Dreadnought tampak sama seperti kendaraan-kendaraan Star Destroyers lainnya. Tapi, First Order Dreadnought punya ukuran lebih panjang dari pendahulunya.

First Order Dreadnought berukuran 25 ribu kaki, yang berarti lima kali lebih panjang dari standar Star Destroyer yang umumnya hanya 5 ribu kaki. Tetapi, First Order Dreadnought bukan tanpa lawan. Masih ada Super Star Destroyer yang berukuran panjang 60 ribu kaki.

Seberapa besar kekuatan dan ketangguhan AT-M6 maupun First Order Dreadnought baru bisa dibuktikan ketika The Last Jedi tayang di bioskop mulai 15 Desember 2017. Film ini akan memperlihatkan bagaimana Luke melatih Rey menjadi Jedi. Pertempuran antara Resistence dan First Order pun masih akan berlanjut di film kedua sekuel baru Star Wars ini.