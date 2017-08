Bermain dalam Film Sejarah, Moon Chae Won Akan Beradu Akting dengan Ji Sung

SEOUL – Aktris Moon Chae Won melengkapi jejeran para pemain utama bagian terakhir film trilogi berbasis sejarah garapan sutradara Park Hee Gon. Hal itu dikonfirmasi oleh Namoo Actors, selaku agensi Moon, pada hari ini (23/8/2017).

Melansir Soompi, film berjudul Great Site itu, merupakan trilogi pamungkas setelah The Face Reader dirilis pada 2013 dan Marital Harmony yang tayang tahun ini. Film Great Site akan berfokus pada pertentangan sengit dalam memperebutkan kursi raja.

Para kru yang terlibat dalam film ini diketahui juga pernah bermain dalam sejumlah film bersejarah lainnya, seperti Sado, The King and the Clown, dan The Face Reader. Melalui agensinya, Namoo Actors, Moon Chae Won mengungkapkan, “Ini adalah sukacita dan kehormatan bisa bekerja sama dengan orang-orang luar biasa. Aku akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk melakonkan peranku.”

Aktris kelahiran Daegu, 30 tahun silam itu, akan beradu akting dengan dua pemain utama lainnya: Ji Sung dan Cho Seung Woo. Selain itu, ada juga aktor veteran Kim Sung Kyun, Baek Yoon Sik, dan Yoo Jae Myung. Di barisan aktor pendatang baru ada Kim Min Jae, Kang Tae Oh, dan Lee Won Geun.

Melansir Allkpop, proses perencanaan, penulisan skenario, dan pra-produksi Great Site memakan waktu hampir 7 tahun. Proses syuting Great Site akan dimulai pada 22 Agustus 2017 dan akan tayang pada 2018. Dengan jadwal itu, maka Moon dipastikan akan semakin sibuk mengingat saat ini dia masih terlibat dalam drama Criminal Mind.

Dalam drama tersebut, Cha berperan sebagai Ha Sun-woo, agen NCI yang mengawali kariernya sebagai polisi. Namun, dia tak mendapatkan sesuatu yang diinginkan mengingat di kepolisian dia hanya menjadi pesuruh.

Untuk berperan sebagai Ha Sun-woo dan menjalani sejumlah adegan laga dalam Criminal Mind, Moon harus menjalani pelatihan bela diri. “Awalnya aku sangat takut akan terluka. Namun ketika aku memulainya, semua kekhawatiranku sirna,” katanya.

Dia menambahkan, untuk bisa memerankan karakter sebagai seorang profiler, dia sangat terbantu dengan program I Want to Know yang ditayangkan SBS. “Aku menonton banyak video profiling dari acara tersebut. Belajar bagaimana mereka mewawancarai para kriminal dan mengetahui kepribadian dan cara pikir mereka. Semua itu coba aku aplikasikan dalam peranku,” katanya.