VIDEO: 1 November 2017, Iko Uwais Hadapi Alien di Film Beyond Skyline

JAKARTA - Iko Uwais akan menghadapi berbagai monster dalam film terbarunya, Beyond Skyline. Dalam film itu, ia akan berperan sebagai salah satu tokoh utama.

(Baca Juga: Ketika Iko Uwais Bersanding dengan Jackie Chan)

(Baca Juga: Sederet Bintang Hollywood Ramaikan Film Terbaru Iko Uwais)



Film tersebut sejatinya telah ditunggu bertahun-tahun oleh para fans. Iko sendiri tidak bergabung hingga 2014, namun film tersebut baru akan tayang di layar-layar lebar Tanah Air mulai 1 November 2017. Untuk memastikannya, setidaknya sudah ada dua buah trailer yang diunggah di Youtube yang menunjukkan aksi Iko beserta kedua tokoh utama lainnya, Frank Grillo (pemeran Crossbones di serial film Captain America), dan aktris cantik Bojana Novakovic.



“Aku di Jakarta dan senang tanggal rilis di Indonesia sudah resmi – 1 NOVEMBER 2017 @cinema.21 @frankgrillo1 @iko.uwais #BEYONDSKYLINE #uwaisteam @yayanruhian @boyzbi @xyzfilms,” tulis penulis film, Liam O’Donnell, dalam akun Instagram-nya.





Dalam trailer-trailer film tersebut, Iko harus mengenakan helm khusus berkaca gelap untuk menghindari kekuatan para alien yang mampu mengendalikan pikiran manusia jika ditatap secara langsung. Sementara mereka berperang melawan alien, ia bertemu dengan tokoh utama yaitu Frank Grillo yang ingin anaknya kembali setelah diculik oleh para alien tersebut. Akhirnya, mereka bersatu untuk melawan gerombolan alien yang datang dari sebuah pesawat besar dari markas mereka yang terletak tak jauh dari kawasan Candi Prambanan, Klaten, Yogyakarta.

(Baca Juga: Iko Uwais Kenang Kebaikan Mendiang Ayahanda)

(Baca Juga: Ditinggal Ayahanda, Iko Uwais Masih Merenung dan Berduka)



Beberapa sumber menyebutkan bahwa film Beyond Skylines merupakan spin-off dari film Skylines, yang dirilis pada 2010. Tetapi, ada beberapa sumber lain yang mengungkap bahwa film tersebut adalah sekuelnya. Belum ada kejelasan lebih lanjut dari kru film mengenai hal ini.



Yang jelas, film ini bukan aksi pertama Iko di film luar negeri. Ia juga sempat membintangi film Man of Tai Chi bersama Keanu Reeves dan Tiger Chen (yang belakangan akan bermain lagi dengan Iko di film Triple Threat) dan Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (film Star Wars terakhir Carrie Fisher). Meski begitu, ini merupakan kali pertamanya memainkan salah satu tokoh utama. Selain Iko, bintang Indonesia yang akan meramaikan film tersebut adalah Yayan “Mad Dog” Ruhiyan.