Beda dari Sebelumnya, Lagu Baru Akan Ubah Imej Taylor Swift

LOS ANGELES – Taylor Swift membuat publik tak sabar menunggu Jumat 25 Agustus 2017 dimana ia dijadwalkan merilis lagu barunya. Menurut sumber, lagu tersebut akan menunjukkan sisi lain Taylor sekaligus mengubah imejnya selama ini.

Sumber mengatakan jika lagu baru Taylor yang sudah lama ditunggu-tunggu ini menawarkan sesuatu yang berbeda dari musik-musik penyanyi 27 tahun tersebut. Karena itu, lagu ini diprediksi akan bisa memperlihatkan imej baru seorang Taylor.

“Lagu ini sangat berbeda. Lagu ini mulai dari lembut ke keras, lalu ke lembut lagi. Taylor membongkar dan memperbaiki imejnya sendiri,” kata seorang narasumber dilansir US Weekly, Rabu (23/8/2017).

Lagu dari album keenam Taylor ini masih akan mengusung genre musik pop seperti di album terakhirnya, “1989”. Namun, lagu ini menawarkan sesuatu yang berbeda dari “1989” atau musik-musik yang sudah pernah dimainkan oleh Taylor.

“Lagu ini tak terdengar seperti apa yang sudah dilakukannya sebelumnya. Lagu ini sedikit tidak biasa. Dia (Taylor) bermain-main dengan suara-suara baru di setiap albumnya, tapi yang kali ini benar-benar stand out,” sambung sumber kedua.

Tak hanya dari segi musik, video klip lagu baru itu juga dipastikan akan bisa menyihir penggemar Taylor karena keunikannya. “Video musiknya jelas-jelas sangat eye-catching,” tambah sumber kedua.

Sejauh ini, tak banyak informasi yang bisa digali dari lagu baru Taylor. Pasalnya, mantan kekasih Calvin Harris itu bersikap sangat tertutup dan benar-benar ingin musik barunya menjadi kejutan bagi penggemar yang sudah bersabar menunggunya.

“Dia bersikap sangat rahasia soal lagu ini, tapi ini benar-benar akan sangat bagus,” jelas orang dalam Taylor sebelumnya.

Spekulasi yang beredar di kalangan fans saat ini menyebutkan jika lagu Taylor itu akan berjudul Timeless. Dugaan itu menyeruak setelah muncul website baru bernama Timeless.com sementara web resmi Taylor masih kosong setelah semua isinya dihapus oleh sang pemilik akhir pekan lalu.

Di web Genius.com, ada dua lagu yang disebut merupakan karya baru Taylor dan siap untuk dirilis. Yang pertama adalah Timeless, sementara yang kedua berjudul Had Nothing But A Time We Never Had.

“AKHIRNYA!!!!! Menurut Genius, lagu baru Taylor Swift diberi judul Timeless. Sebuah website dengan nama itu telah dibuat #TS6,” tulis akun @TaylorSwiftNow.