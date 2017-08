Air, Cara Kourtney Kardashian Lakukan Detoks Tubuhnya

JAKARTA - Kourtney Kardashian punya cara sendiri dalam menjaga kesehatan. Rupanya, ia melakukan 'detoks air' untuk meningkatkan kesehatannya.

Seperti diketahui detoks adalah proses mengeluarkan toksin dalam tubuh melalui urin, pernapasan, tinja, dan keringat dengan menggunakan empat organ utama yaitu, hati, ginjal, saluran pencernaan, dan kulit.

Penumpukan racun dalam tubuh bisa saja disebabkan oleh faktor makanan.

Bintang 'Keeping Up With The Kardashians' yang memiliki tiga anak; Mason (7), Penelope (5), and Reign (2) dengan Scott Disick ini mulai membiasakan minum di pagi hari.

“Karena minum cukup air setiap hari adalah bagian besar dari rejimen kesehatan saya dan saya memiliki kendi besar di rumah yang dilengkapi dengan bahan-bahan sehat,” kata Kourtney melalui aplikasinya.

“Studi menunjukkan bahwa minum 8 sampai 12 ons air yang disaring dengan lemon segar hal pertama di pagi hari membantu memulai metabolisme dan detoksifikasi tubuh Anda, sementara mint dan jahe efektif dalam menjaga sistem kekebalan tubuh Anda tetap kuat. Ketika saya membuat air ini, rasa segar terasa enak sehingga saya akhirnya minum lebih banyak sepanjang hari saya!,” tambah dia.

Sementara itu, Kourtney baru-baru ini menikmati serangkaian perjalanan eksotis dengan kekasihnya, Younes Bendjima dan dia dilaporkan menyukai hubungan yang dijalaninya itu.

“Dia menyukai hubungannya dengan Younes karena semuanya menyenangkan dan bermain. Kourtney melakukan perjalanan terbaik. Dia suka pergi ke tempat eksotis bersamanya. Mereka sudah memiliki rencana perjalanan lain. Dia tampak sangat bahagia. Mereka mengunjungi situs bersejarah seperti Piramid Giza. Mereka juga menikmati pantai Hacienda Bay dan pantai utara,” kata seorang sumber.

“Kourtney menghabiskan sebagian minggu lalu di Florida, di mana dia bertemu dengan teman-teman dan kemudian mereka terbang bersama Younes ke Mesir pada hari Minggu. Dia sangat bersemangat untuk bertemu dengannya dan mereka sangat bahagia,” tambah sumber lain.