Rayakan Ulang Tahun Istri, Haykal Kamil Dapat Kado Kehamilan 18 Minggu

JAKARTA - Istri Haykal Kamil yakni Tantri Namirah kini tengah diliputi rasa bahagia. Pasalnya tepat pada hari ini Selasa (22/8/2017) ia genap berusia 27 tahun. Tak hanya itu, terdapat kado spesial yang didapatnya yakni kehamilan anak pertama yang kini diketahui berusia 18 Minggu. Potret kebahagiaan itu dibagikannya lewat instagram pribadi @tantrinamirah.

Dalam foto yang dibagikannya, tampak istri dari Haykal Kamil membagikan sebuah gambar saat dirinya tengah di USG, terlihat pula janin yang telah dikandungnya. Tak hanya itu, wanita 27 tahun ini juga membagikan sebuah foto-foto kebersamaannya bersama Haykal saat proses pernikahannya kemudian tak lupa sebuah foto tespack juga dibagikan.

(Baca Juga: Sambut Lebaran, Haykal Kamil Temani Istri Belanja)

(Baca Juga; Keluarga Besar Mulai Rindukan Sosok Haykal Kamil)

Sebuah kalimat panjang pun diutarakannya dalam keterangan foto itu dan segenap rasa syukur pula dipanjatkannya. Ia juga tampak tidak memusingkan soal jenis kelamin anak yang bakal diterimanya. Yang terpenting anak tersebut bisa menjadi seorang anak yang baik dan berguna umtuk semua orang.

"Hari ini saya merayakan ulang tahun yang ke 27. Dan tahun ini juga alhamdulillah saya mendapatkan hadiah dari Allah S.W.T yaitu di beri kepercayaan menjadi seorang ibu. Usia kehamilan saya sekarang sudah 18 minggu, saya tidak peduli akan mendapatkan anak laki-laki atau perempuan yang terpenting untuk saya sehat lahir dan batin, bisa menjadi anak yang soleh atau solehah, selalu jadi anak yang baik dan bisa berguna untuk ibu ayah dan orang-orang ya nak," tulis Tantri Namirah.

Selanjutnya, Tantri juga menuangkan kesiapannya untuk menjadi orang tua dari anak yang dikandungnya. Ungkapan rasa bahagia Tantri tak cukup sampai dengan itu, tak ketinggalan segenap doa sehingga sang anak tetap sehat sampai dengan persalinan yang nanti ia hadapkan. Tantri juga sedikit memberikan inisial nama dari bayinya tersebut yakni huruf K.

"Hey baby K selamat bertumbuh dalam cinta ibu dan ayah, kami juga siap menjadi penggembala penuh cinta untk membesarkan kamu dan pasti kami juga memanjakanmu dengan apik. Ibu dan ayah selalu sayang kamu nak. Sehat-sehat ya nak di perut ibu sampai jumpa di tahun depan terimakasih telah datang menjadi kado terindah dan memberikan kebahagiaan yang begitu luar biasa, semoga ibu dan ayah bisa menjadi orang tua yang baik buat kamu. I love you nak. Slide the photo for more story about kay, nay and baby K. -You are made of love- 22 agustus 2017 ❤️," tutupnya.

Sementara itu, netizen yang sempat melihat unggahannya tersebut langsung berkomentar. Tak ayal ucapan-ucapan diterima oleh istri dari Haykal Kamil. Doa-doa positif pun tampak diterima olehnya.

(Baca Juga: Haykal Kamil Larang Istri Keluar Malam)

(Baca juga; Istri Tak Bisa Masak, Haykal Kamil Pilih Makanan Pesan Antar)

Seperti yang kita ketahui Haykal Kamil dan Tantri Namirah resmi menikah pada bulan Maret lalu. Setelah sebelumnya Haykal dan Namirah sempat berpacara selama tiga tahun lama lalu memutuskan untuk menikah.

"Mba @tantrinamirah selamat ulang tahuuun, selamat juga utk kehamilannya, sehat terus kamu dan bayinya, nanti persalinannya lancar, selalu dlm lindungan Allah SWT, aamiin.. 😘😘," tulis @suwandagni.