Belum Siap Nikahi Khloe Kardashian, Tristan Thompson Ungkap Alasannya

JAKARTA –Tristan Thompson tampaknya belum mau serius mengajak Khloe Kardashian untuk menikah. Apa pasal?

Tristan Thompson masih belum yakin apakah Khloe Kardashian adalah wanita yang tepat untuknya. Setelah rumor pernikahan keduanya sempat menjadi sorotan, atlet basket Cleveland Cavaliers itu nampaknya masih merasa belum siap untuk melamar bintang reality show Keeping Up with the Kardashians itu.

Kabar mengatakan, bahwa Tristan menganggap Khloe tidak mau terikat dengan putranya yang kini berusia 8 bulan, Prince. Meski adik dari Kim Kardashian itu telah lama ingin menjadi seorang ibu, namun dia dikabarkan tidak benar-benar menunjukkan naluri keibuannya.

“Dia (Tristan) sudah muak dengan bagaimana Khloe begitu mencintai keponakan dan keponakannya sendiri, tapi dia bertindak seolah-olah seperti Prince tidak ada. Pada akhirnya, Khloe yang mendesaknya untuk menikah. Tapi bagi Tristan, tidak ada kesempatan itu, kecuali jika dia lebih berusaha untuk dekat dengan Prince,” jelas seorang sumber.

Sumber itu melanjutkan, “Dalam pembelaan Khloe, ini adalah situasi yang sangat canggung, karena dia tidak ingin melangkahi ibu Prince. Sudah cukup buruk dia ‘mencuri’ ayah bayinya, tapi untuk kemudian ‘mengganggu’ anak laki-lakinya juga, Khloe menganggap ini tindakan yang buruk. Tapi Tristan akan mundur jika dia tidak tertarik untuk menjadi ibu tiri (yang baik)”.

Laporan sebelumnya mengatakan bahwa Khloe telah memberi ultimatum tentang pernikahan kepada Tristan karena dia sudah bosan menunggunya untuk melamarnya.

“Khloe pada intinya sekarang telah merasa bosan. Dia tidak tahu mengapa Tristan tidak memintanya untuk menikahinya dan dia menjadi sangat frustasi karena dia ingin memiliki keluarga dan anak-anak,” ungkap sumber.

Dikutip dari Aceshowbiz, sumber juga mengatakan bahwa Khloe menginginkan tidak lebih dari sekadar memulai sebuah keluarga dan memiliki banyak anak dengan Tristan.

"Dia melihat kedua saudara perempuannya dengan anak-anak mereka dan itu membuat dia sedih karena dia adalah orang yang ‘aneh’,” tambahnya, ditulis Sindonews.

