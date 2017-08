Antusias Bisa Masak untuk Tamara Bleszinsky, Mike Lewis Nikmati Liburan Bareng di Bali

JAKARTA - Biduk rumah tangga Mike Lewis dan Tamara Bleszinsky memang sudah usai sejak 2012 silam. Tapi keduanya beberapa kali kerap menunjukkan keakraban bersama buah hati mereka yaitu Kenzou Leon Bleszinsky Lewis yang kini memasuki usia 7 tahun.



Beberapa waktu lalu, mereka kembali melakukan liburan bersama di Bali. Tak hanya bertiga, mereka juga mengajak Rassya Islamay Pasya dari pernikahan sebelumnya bersama Teuku Rafly Pasya.

Mengingat kemampuan Mike yang jago memasak, pria berdarah Kanada-Malaysia tersebut mengatakan bahwa ia ikut menyajikan hasil racikannya saat bersama mantan istri dan anaknya.



"Biasanya masak buat mereka kalau ada acara khusus buat keluarga, That's my thing. Kalau bareng, saya selalu berbeque-an sama family dengan bantuan keluarga Tamara juga," ujar Mike di The Harvest, Senopati, Jakarta Selatan pada Selasa (22/8/2017).



Namun, hal itu rupanya tak bisa ia lakukan pada kesempatan kemarin saat berkumpul di Bali. Meski begitu, ia mengaku senang bisa menyajikan masakan buatannya untuk Tamara dan keluarga.



"Jadi untuk di Bali, enggak sempat karena cuman satu hari di sana. Tapi I really Love cooking for Tamara, Rassya, Kenzou dan keluarga besar," tambahnya.



Walaupun Mike dan Tamara disibukkan dengan jadwal kerja, serta Rassya dan Kenzou yang juga sedang bersekolah, mereka menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul bersama walaupun tak direncanakan.



"Liburan kemarin enggak (direncanakan) juga. Mendadak kebetulan kemarin ada di situ, Tamara juga ada di situ. We are very lucky to have anyone there," tandas pemilik nama lengkap Michael Geroge William Lewis tersebut.

Tak banyak bercerita, Mike hanya menjelaskan secara singkat momen bahagianya saat berkumpul bersama Tamara di Bali bahwa kebersamaan mereka dalam keadaan bahagia.



"Momennya ya bahagia, nice moment. Bahagia karena jarang kita semua kumpul di satu tempat dan senang kalau saya bisa lihat Kenzo dan Rassya dekat. Mamanya juga senang, sayanya juga ada," pungkasnya.



Mike Lewis dan Tamara Bleszinsky menikah pada 2010 tapi sayang hanya bertahan selama dua tahun hingga 2012. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Kenzou dan hingga saat ini masing-masing belum memiliki pasangan baru.