Pencarian Hakim, Numan Acar Masuk Jajaran Pemain Remake Aladdin

LOS ANGELES – Disney kembali menemukan pemain baru untuk film remake Aladdin mereka. Kali ini aktor Numan Acar yang akan masuk ke dalam jajaran pemain.

Ia dikabarkan akan berperan sebagai Hakim, Kepala Pengawal sekaligus tangan kanan dari musuh utama Aladdin di dalam film yang bernama Jafar. Ia bergabung dengan nama-nama lain yang sudah terlebih dulu masuk seperti Will Smith yang akan berperan sebagai Jin, Naomi Scott sebagai Putri Jasmine, dan Mena Massoud sebagai Jafar.

Selain Numan, ada juga nama baru yang masuk ke dalam jajaran pemain. Dia adalah bintang Saturday Night Live, Nasim Pedrad yang akan berperan sebagai karakter baru bernama Mara, handmaiden sekaligus teman dari Putri Jasmine.

Aladdin sendiri akan disutradarai oleh sutradara asal Inggris, Guy Ritchie. Ceritanya tak akan jauh berbeda dengan film animasinya di mana mengambil cerita dari Timur Tengah tentang Aladdin yang tiga permintaannya akan dipenuhi oleh Jin.

Film animasinya yang dirilis pada tahun 1992 dibintangi oleh mendiang Robbie Williams. Film tersebut mendapatkan dua Piala Oscars dari kategori Best Music dan Original Song untuk lagu A Whole New World.

Dilansir Contactmusic, Selasa (22/8/2017), awalnya Disney mengalami kesulitan ketika harus melakukan casting untuk para pemeran Aladdin. Mereka mencari sosok Timur Tengah atau yang mendekati untuk beberapa peran sentralnya. Pemilihan Naomi Scott pun sempat menjadi topik perbincangan mengingat dirinya memiliki paras yang tidak terlalu Timur Tengah.

Disney saat ini sedang fokus untuk menggarap beberapa film animasinya ke dalam versi live-action seperti kesuksesan film Jungle Book dan Beauty and the Beast. Beberapa film animasi yang akan dibuatkan versi live-actionnya adalah Dumbo, Mulan, Peter Pan, The Lion King, Pocahontas, dan The Little Mermaid.