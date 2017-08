Asyik, Ada Green Goblin di Film Silver and Black

LOS ANGELES – Rumor baru datang dari penggarapan cerita film Silver and Black. Dari sejumlah karakter penjahat yang pernah menjadi lawan Spider-Man, sosok Green Goblin atau Norman Osborn kabarnya akan muncul di Silver and Black.

Kabar akan munculnya Silver and Black datang dari The Hashtag Show. Dilansir Screen Rant, Selasa (22/8/2017), Menurut laporan, Green Goblin atau Norman Osborn akan hadir di Silver and Black dalam bentuk suara, bukan penampilan nyata dalam bentuk tubuh manusia atau monster.

Sony Pictures punya alasan kenapa mereka tak benar-benar memunculkan Norman Osborn dan hanya menghadirkan suaranya. Menurut mereka, butuh lebih banyak tempat untuk memunculkan karakter sebesar dan selegendaris Norman Osborn.

Seperti diketahui, Osborn merupakan karakter kunci dii sejumlah cerita penting Marvel. Karena tak merusak nama besar Osborn tapi menyadari pentingnya menghadirkan sosok ayah Harry Osborn itu, Sony pun memutuskan untuk memunculkannya dalam bentu suara saja.

Sebagai pengganti Osborn, sosok yang akan muncul secara nyata nanti di Silver and Black adalah Charles Standish, wakil presiden senior dari perusahaan Osborn Chemical atau Oscorp. Charles Standish akan menjadi wakil Norman Osborn sehingga sang Green Goblin tak perlu menampakkan diri.

Masih menurut The Hashtag Show, peran Charles Standish nanti sedikit banyak akan dapat dibandingkan dengan karakter Rajit Ratha di The Amazing Spider-Man. Namun tak ada penjelasan lebih jauh kenapa karakter Charles Standish bisa dibandingkan dengan Rajit Ratha yang hanya muncul sebentar saat diselamatkan oleh Spider-Man dari Lizard.

Sementara dikutip dari Movie Pilot, karakter penjahat utama di Silver and Black akan dipegang oleh Robot Master alias Gaunt alias Mendel Stromm yang bertugas untuk melawan Black Cat. Black Cat menjadi ancaman besar bagi Oscorp untuk satu alasan yang masih dirahasiakan.

Stromm tak bisa lepas dari Oscorp karena Osborn lah yang membiayai penelitian gilanya. Hasil penelitian dan percobaan Stromm itulah yang membawa Osborn menjadi Green Goblin. Dalam ceritanya, Stromm akan berkomunikasi dengan Osborn lewat Charles Standish.

