Maklumi Skandal Seksual, Sutradara Age of Youth 2 Tak Rela Onew 'SHINee' Mundur

SEOUL – Onew seharusnya hadir dalam konferensi pers Age of Youth 2 yang digelar hari ini, Selasa (22/8/2017). Tapi, leader SHINee itu tak hadir karena dia memutuskan untuk mundur dari daftar pemain drama baru JTBC tersebut.

Onew mundur setelah ia terseret kasus dugaan pelecehan seksual pertengahan Agustus ini. Karena tuntutan netizen dan tak ingin kasusnya memberi dampak negatif pada Age of Youth 2, pelantun Married to the Music itu pun memilih melepas perannya sebagai Kwon Ho Chang.

(Baca Juga; Onew 'SHINee' Putuskan Mundur dari Age of Youth 2)

(Baca Juga: Terlibat Skandal Seksual, Nasib Onew 'SHINee' di Drama Terbaru Belum Jelas)

Mundurnya Onew dari Age of Youth 2 tersebut masih disayangkan oleh tim produksi. Sutradara Lee Tae Gon terang-terangan mengungkapkan kesedihan yang dirasakannya karena harus kehilangan Onew dari daftar pemain.

Tae Gon menyesalkan keputusan Onew untuk mundur. Dia menyadari Onew mundur demi kebaikan drama Age of Youth 2, tapi pemilik nama asli Lee Jinki tersebut tak seharusnya sampai mundur dari perannya.

“Pertama, saat masalah yang tak diharapkan ini muncul, memang wajar jika kalian mengalami kebingungan, tapi itu bisa dilewati dengan kerja sama tim. Onew adalah seorang aktor aku sukai dan dia bekerja dengan sangat keras. Secara pribadi, aku pikir sangat disayangkan masalah seperti ini terjadi padanya,” ujar Lee Tae Gon seperti dikutip dari Allkpop.

Rasa berat melepas Onew semakin terasa karena proses syuting telah dilakukan selama beberapa minggu. Tak ayal, Tae Gon pun harus memutar otak untuk mengganti adegan yang sudah melibatkan Onew. Untungnya, mereka punya cukup banyak waktu untuk melakukan perubahan.

“Memang benar (Onew) punya banya screen time, tapi kami punya cukup banyak waktu (untuk syuting ulang). Jadi itu tak akan menjadi sebuah masalah besar,” lanjut Tae Gon.

(Baca Juga: Saksi Skandal Onew 'SHINee' Buka Suara, Netizen Salahkan Korban)

(Baca Juga; Kasus Hukum Berakhir Damai, Posisi Onew 'SHINee' di Age of Youth 2 Masih Tanda Tanya)

Sejak awal, JTBC sudah menunjukkan keengganan mereka dalam melepas Onew. Saat SM Entertainment mengumumkan jika Onew sudah mundur dari Age of Youth 2 setelah berdiskusi dengan tim produksi, pihak JTBC masih membantah sebelum akhirnya mengiyakan konfirmasi SM Entertainment.

Peran Onew sebagai Kwon Ho Chang sendiri digantikan oleh Lee Yoo Jin, salah satu kontestan Produce 101. Akting Lee Yoo Jin sebagai pengganti Onew akan bisa disaksikan ketika Age of Youth 2 tayang mulai 25 Agustus nanti.