The Last Jedi dan Star Wars IX Bakal Ungkap Masa Lalu Luke Skywalker

LOS ANGELES – Star Wars: The Last Jedi akan memanjakan pecinta karakter Luke Skywalker. Pasalnya, tersiar rumor jika The Last Jedi nantinya akan memberikan pandangan tentang bagaimana masa lalu sosok Luke.

Kabar tentang akan adanya cerita tentang masa lalu Luke di The Last Jedi diungkap oleh Mike Zeroh, ahli Star Wars. Menurut Zeroh, masa lalu Luke akan diangkat di The Last Jedi dan Star Wars Episode IX.

BACA JUGA: Pegang Ucapan Caisar saat Dakwah, Indadari Tolak Uang Hasil Joget

“Karakter Luke Skywalker terinspirasi karakter Obi-Wan Kenobi, Yoda, dan campuran beberapa elemen original,” kata Zeroh seperti dilansir Express, Selasa (22/8/2017).

Lebih jauh, Zeroh yang mengaku mendapat bocoran dari Pinewood Studios tempat diproduksinya Star Wars mengatakan jika The Last Jedi akan memperlihatkan bagaimana Luke bisa terhubung dengan Jedi dan leluhurnya.

“Sang penjaga adalah pemiliki terdahulu dari tongkat yang sekarang dimiliki oleh Luke dan katanya, dulu tongkat tersebut adalah miliki leluhur Jedi. Penglihatan ke masa lalu akan menceritakan masa kelam Luke di masa lalu dan bagaimana dia bisa mendapatkan artefak-artefak kuno Jedi,” imbuh Zeroh.

Dari cerita tentang masa lalu inilah penonton akan bisa mengetahui tentang sejarah tangan tak biasa Luke. “Akan ada penjelasan tentang mengapa tangan Luke semuanya mesin di The Last Jedi,” jelas Zeroh.

Menurut Zeroh, cerita masa lalu Luke di The Last Jedi akan dilanjutkan hingga ke Star Wars Episode IX. Salah satunya adalah tentang hubungan Luke dengan Snoke dan Rian Johnson.

“Luke punya sebuah masa lalu dengan Snoke dan (penulis skenario) Rian Johnson mengeksplornya dengan ringan di film dan ini akan diceritakan secara lebih detail di Star Wars Episode IX,” pungkas Zeroh.

BACA JUGA: Selain Cantik dan Baik Hati, Raisa Dipuji karena Taat Beribadah

Luke tampaknya akan punya peran penting di The Last Jedi. Sebelumnya, tersebar rumor yang menyebutkan jika Luke lah sosok Jedi terakhir yang dipakai sebagai judul film Star Wars Episode VIII ini.

Jika memang benar Luke adalah Jedi terakhir yang dimaksud, tidak aneh jika cerita hubungan Luke dan leluhur-leluhur Jedi di masa lalu dibahas di The Last Jedi. Tentu saja fans baru bisa memastikan kebenaran bocoran dan rumor ini ketika The Last Jedi diputar di bioskop mulai 15 Desember 2017.