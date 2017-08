Keren, NASA Kumpulkan 22 Lagu Sambut Gerhana Matahari Total

LOS ANGELES – Warga Amerika Serikat menyambut gerhana matahari total yang pertama kali setelah 99 tahun. Dilihat dari perhitungannya, warga Paman Sam akan menikmati sensai kegelapan atau umbra yang melewati 14 negara bagian mereka.

Selain kesiapan dari segi teknis, NASA juga ternyata mempersiapkan playlist khusus untuk menyambut gerhana matahari total ini. Hebatnya, salah satu lagu K-Pop milik LOONA yang berjudul Eclipse akan masuk ke dalam playlist tersebut.

Melalui akun Twitter-nya, LOONA mengatakan bahwa lagunya saat berkolaborasi dengan Kim Lip akan dijadikan salah satu lagu yang diputar oleh NASA selama gerhana matahari total berlangsung.

NASA memang sengaja mengumpulkan beberapa lagu berjudul Eclipse, yang berarti gerhana, untuk diputar pada tanggal 21 Agustus waktu setempat. Selain Eclipse milik LOONA, ada juga lagu Eclipse milik Pink Floyd dan Lindsey Sterling.

Total sebanyak 22 lagu telah dipilih oleh NASA untuk menemani warga menikmati gerhana matahari total. Fly Me to the Moon milik Frank Sinatra, Here Comes the Sun milik The Beatles, dan tentunya A Sky Full of Stars milik Coldplay pun masuk dalam playlist ini.

Gerhananya sendiri akan dimulai dari Pantai Pasifik Oregon pada akhir pagi. Dalam waktu 90 menit, gerakan gerhana akan mencapai Pantai Atlantik South Carolina. Amerika Serikat terakhir kali merasakan gerhana matahari total pada tahun 1918 silam.

Berikut ini adalah lagu-lagu yang akan dipilih NASA untuk gerhana matahari total nanti:

Eclipse – Lindsey Stirling

Eclipse – LOONA/Kim Lip

Eclipse – Pink Floyd

Endless Night - Original Broadway Cast of the Lion King

Fly Me to the Moon – Frank Sinatra

Galaxies – Owl City

Here Comes the Sun – The Beatles

Hometown – Twenty One Pilots

Let the Sunshine In – Original Broadway Cast of Hair

Little Star/Eclipse – Sammy Hagar

Northern Downpour – Panic at the Disco

The Sky and the Dawn and the Sun – Celtic Woman

A Sky Full of Stars – Coldplay

The Sound of Silence – Simon and Garfunkel

Sun Is Gonna Shine – Carman Cusack

Total Eclipse of the Heart – Bonnie Tyler

Touch the Sky – Disney

Under A Paper Moon – All Time Low

When the Day Met the Night – Panic at the Disco

Why Does the Sun Shine? – They Might be Giants

You’re So Vain – Carly Simon