Cerita Nirina Zubir Soal Anak yang Punya Cara Sendiri untuk Terjun di Bidang Seni

JAKARTA - Jadi suatu hal wajar untuk mendapati bahwa darah seni mengalir dari anak para selebriti atau yang dikenal dengan istilah 'buah jatuh tak jauh dari pohonnya'. Hal itu juga berlaku pada keluarga Nirina Zubir yang menikah dengan musisi Ernest 'Cokelat'.

Nirina yang terjun ke dunia hiburan telah mencicipi beberapa bidang seperti presenter dan aktris, sementara suami bertahan dengan profesi di bidang musik. Wanita yang lahir di Madagaskar tersebut mengungkapkan bahwa kedua anaknya yakni Zivara Ruciragati Syarif (7) dan Elzo Jaydn Anvaya (5) juga memiliki bakat di bidang seni.

"Dua-duannya bakat seninya tinggi," ujar Nirina di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin (21/8/2017).

Namun, bukan sebagai aktris atau musisi. Kedua buah hatinya tersebut mengalihkannya pada bidang pendidikan seni dan membuatnya terkejut akan impian sang anak sulung.

"Yang satu malah udah ngomong, misalnya dia liat tanah 'Daddy, saya mau daddy beli tanah itu. Saya mau bikin sekolah seni. Saya mau jadi guru'. Jadi seninya itu bukan hanya dia mau nadi penyanyi atau musisi atau aktris. Ya itu, pengin punya sekolah," ujar Nirina.

"Wow! 7 tahun pemikirannya udah gitu. Kayaknya dulu gue 7 tahun ingetnya lompat tali doang," tambahnya.

Berbeda dengan anak pertama, Elzo, anak keduanya mulai melek teknologi di usia 5 tahun dengan menjajal menjadi seorang YouTuber. Melihat jalan berbeda di bidang seni yang dilakukan kedua anaknya, Nirina mengaku santai dan mendukung di balik itu.

"Yang 5 tahun sekali-sekali doang nemenin syuting. Tapi tiba-tiba dia punya YouTube channel sendiri. Ya dua-duanya gede seninya dari dianya sendiri. I don't know what they're gonna be, yang pasti pengen jadi orang tua yang baik aja," ujar presenter tersebut.

Wanita kelahiran 12 Maret 1980 tersebut memaparkan bahwa ia terbiasa untuk memboyong anaknya ke lokasi pekerjaan. Bukan tanpa alasan, ia ingin buah hatinya itu bisa belajar menghargai lewat menyaksikan sendiri kerja kerasnya.

"Keuntungan dari seorang entertainer kan kita bisa bebas ajak anak ke lokasi kerjaan. Sehingga anak bisa tahu apa sih kerjaan orang tuanya. Jadi, mereka tau 'Oh iya mami kerjanya keras banget'. Jadi untuk hal-hal kecil mereka menghargai," tandasnya.

Nirina menutup bahwa tujuannya untuk menunjukkan pekerjaanya kepada sang buah hati tak lain adalah agar tak kehilangan momen bersama. Ia mengatakan ingin selalu ada di setiap usia perkembangan kedua anaknya.