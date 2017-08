FOTO: Dapat Sebuket Mawar Merah, Regina Ivanova: Bukan Dilamar, Baru Jadian

JAKARTA - Regina Ivanova baru-baru ini mengungkapkan ekspresi bahagianya dalam sebuah unggahan di Instagram. Ia memajang sebuah foto dengan mengggenggam sebuket mawar merah yang dibanjiri oleh ucapan selamat dari para sahabat dan fans.



"Father, YOU've blessed me more than i deserve. Thank YOU, Father God :') These might be the most beautiful and meaningful flower bouquet that i've ever received. Thank you," tulis Regina pada 14 Agustus kemarin.

(Baca juga: Nasihat Mike Mohede Selalu Diingat Regina Ivanova)



Berbagai dugaan momen bahagia muncul, seperti lamaran. Namun, penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol tersebut langsung membantahnya saat ditemui usai acara konferensi pers HUT RCTI ke-28 tahun.



"Bukan dilamar, bukan dilamar. Beneran. Kalau dilamar pasti lebih heboh dari itu. Enggak kok. Belum dilamar beneran," ujar Regina di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin (21/8/2017).

(Baca Juga: Regina Ivanova Kangen Nyanyi Bareng Mike Mohede)



Penyanyi berusia 30 tahun tersebut kembali menegaskan bahwa potret tersebut bukan proses lamaran. Ia mengatakan bahwa itu adalah tanda jadian sebagai sepasanga kekasih.



"Enggak (lamaran) itu baru jadian aja. Belum dilamar," tandasnya.

(Baca Juga: Regina Ivanova Belum Pede Go International)



Pelantun Aku Jatuh Cinta tersebut mengatakan bahwa pria yang saat ini menjadi kekasihnya adalah teman satu gereja dan baru memulai hubungan asmara selama satu minggu. Ia juga mengatakan bahwa pria tersebut datang bukan dari kalangan selebriti tapi enggan menjelaskan identitas lebih jelasnya.



"Hahahha enggak lah. Entar juga kenal sendiri," pungkasnya.

(baca Juga: Regina Ivanova Merasa Pedih Jadi Penyanyi)



Mengingat usia yang sudah memasuki kepala tiga, Regina menanggapinya dengan santai terkait rencana kedepan hubungan asmarannya. Ia mengataka bahwa telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Esa untuk rencana pernikahannya.



"Enggak tahu (soal nikah). Terserah Tuhan aja lah," tutupnya.