Kolaborasi dengan Marshmello, Selena Gomez: Itu Salah Satu Lagu Favoritku

LOS ANGELES – Selena Gomez siap kembali meramaikan industri musik Hollywood. Mantan kekasih Justin Bieber itu tengah menggarap album barunya. Salah satu musisi yang digaet oleh Selena untuk memperkaya album barunya itu adalah DJ Marshmello.

Dapat bekerja sama dengan Marshmello membuat Selena luar biasa senang. Pacar The Weeknd ini mengatakan jika lagunya dengan Marshmello merupakan salah satu lagu favoritnya sepanjang masa.

“Lagunya cantik. Salah satu lagu favoritku. Itu benar-benar keren. Semacam di dunia itu, dunianya, dan aku masuk ke dalamnya dan membawa gaya bermusikku juga,” cerita Selena seperti dilansir Billboard, Senin (21/8/2017).

Selena tak menjelaskan lebih jauh soal lagu barunya dengan Marshmello yang ada di album baru. Sahabat Taylor Swift ini juga memilih irit bicara saat ditanya sudah sejauh mana penggarapan album barunya.

“Di beberapa level sudah selesai. Ada begitu banyak musik yang akan hadir,” janji Selena.

Kolaborasi Selena dan Marshmello pertama diketahui dari kicauan sang DJ sendiri di Twitter. Juli lalu, saat ulang tahun Selena, Marshmello memberikan ucapan selamat dan memberikan bocoran soal kolaborasi musik mereka.

“Selamat ulang tahun @selenagomez !!! Sudah tak sabar menunggu dunia ini mendengar apa yang sudah kita kerjakan,” tulis Marshmello di Twitter pada 22 Juli 2017.

Selena sepertinya sedang condong ke musik-musik EDM. Sebelum bersama Marshmello, penyanyi 25 tahun itu sudah lebih dulu berkolaborasi dengan DJ internasional lainnya, yaitu Kygo.

Selena dan Kygo bekerja sama dalam lagu It Ain’t Me yang dirilis pada 15 Februari 2017 lalu. Enam bulan pasca dirilis audionya, It Ain’t Me sudah ditonton lebih dari 367 juta kali di channel YouTube resmi Kygo.

Sementara itu, sepanjang tahun ini Selena cukup aktif merilis single. Selain It Ain’t Me bersama Kygo, Selena juga sudah memanjakan penggemarnya dengan dua lagu lain, yakni Bad Liar dan Fetish.

Bad Liar dirilis lebih dulu, yakni pada 14 Juni 2017 lalu. Sementara Fetish dirilis sebulan kemudian, tepatnya pada 26 Juli. Selena menggandeng Gucci Mane dalam membuat Fetish kali ini.

Perilisan Fetish Selena sempat membuat penggemarnya gugup. Pasalnya, Selena lebih dulu menggoda penggemar dengan merilis foto misterius di Instagram dengan menuliskan kata Fetish sebagai caption.