Justice League Dark Akan Digarap 2 Sutradara Film Horor, Ini Bocorannya!

AMERIKA SERIKAT – Kabar baru datang dari Warner Bros yang telah mempersempit pencarian sutradara untuk film Justice League Dark. Menurut kabar yang beredar, studio telah melirik dua orang sutradara film horor. Siapakah mereka?

Mereka adalah Daniel Espinosa dan Gerard Johnstone untuk memimpin film DC tersebut. Daniel adalah pembuat film asal Swedia yang telah menggarap beberapa film, seperti Easy Money, Safe House dan Child 44. Dia baru-baru ini menyutradarai film horror ‘Life’ yang menyatukannya kembali dengan aktor dari Safe House, Ryan Reynolds. Film ini juga dibintangi oleh Jake Gyllenhaal dan Rebecca Ferguson.

Sementara itu, Gerard adalah sutradara yang baru datang dari Selandia Baru. Dia hanya memiliki satu film yang telah digarap. Film komedi horor di tahun 2014 yang berjudul Housebound menandai debut karirnya sebagai sutradara. Film tersebut bercerita tentang seorang wanita yang dijatuhi hukuman tahanan rumah di sebuah rumah berhantu.

Justice League Dark sendiri berpusat pada tim Justice League yang gelap dan kurang populer. Anggota tim ini terdiri dari John Constantine, Swamp Thing, Deadman, Zatanna dan Etrigan the Demon. Film ini dikembangkan sebagai bagian dari DC Extended Universe (DCEU) yang telah dimulai dengan film Man of Steel yang memperkenalkan Henry Cavill sebagai Superman.

Dilansir Aceshowbiz, sejak saat itu, tiga film lainnya pun telah dirilis, seperti Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad dan Wonder Woman. DCEU akan melanjutkan dengan film Justice League yang menampilkan Ezra Miller sebagai The Flash, Jason Momoa sebagai Aquaman dan Ray Fisher sebagai Cyborg. Film tersebut akan rilis pada 17 November 2017 di Amerika Serikat. Demikian ditulis situs Sindonews.