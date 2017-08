The Hitman's Bodyguard Menang Telak di Box Office, Logan Lucky Mengecewakan

LOS ANGELES – Gabungan nama besar Ryan Reynolds dan Samuel L. Jackson cukup untuk membawa The Hitman’s Bodyguard menduduki puncak box office Amerika edisi 18-20 Agustus 2017. Padahal review dari para kritikus film terhadap The Hitman’s Bodyguard tak terlalu bagus.

Hal berbeda malah dialami Logan Lucky. Mendapat begitu banyak pujian dari para kritikus, film yang mempertemukan Channing Tatum dan Daniel Craig itu justru tampil mengecewakan di box office pekan ini dengan hanya nangkring di peringkat tiga.

The Hitman’s Bodyguard duduk di peringkat satu box office dengan penghasilan USD21,6 juta. Di sisi lain, Logan Lucky memulai minggu pertamanya hanya dengan pendapatan sebesar USD8 juta.

Paul Dergarabedian, kritikus film senior dari comScore mencoba menganalisis raihan The Hitman’s Bodyguard dan Logan Lucky di box office yang cukup mengejutkan ini. Menurutnya, kemenangan The Hitman’s Bodyguard tak lepas dari daya tarik pemainnya dan cerita yang lebih ringan.

“Ini adalah sebuah pertarungan dari pemain-pemain film action. Penonton melihat dua film laga ini di pasar dan membuat sebuah keputusan. Aku pikir bagi penonton, mereka mencari untuk hal lucunya. (The Hitman’s Bodyguard) tahan terhadap kritik. Dia menyediakan jalan keluar yang sempurna,” jelas Dergarabedian seperti dilansir NBC News, Senin (21/8/2017).

Sementara itu, juara box office Amerika minggu lalu, Annabelle: Creation harus puas turun satu peringkat ke posisi dua dengan pendapatan USD15,5 juta. Annabelle: Creation mengalami defisit pendapatan hingga lebih dari 50 persen pekan ini.

Melengkapi posisi lima besar, ada Dunkirk dan The Nut Job 2: Nutty by Nature. Dunkirk ada di peringkat empat dengan penghasilan USD6,7 juta, sedangkan The Nut Job 2: Nutty by Nature mengumpulkan USD5,1 juta di pekan keduanya sekarang. Berikut daftar top 10 box office Amerika seperti dilansir Box Office Mojo:

1. The Hitman’s Bodyguard – USD21,6 juta

2. Annabelle: Creation – USD15,5 juta

3. Logan Lucky – USD8 juta

4. Dunkirk – USD6,7 juta

5. The Nut Job 2: Nutty by Nature – USD5,1 juta

6. The Emoji Movie – USD4,3 juta

7. Spider-Man: Homecoming – USD4,25 juta

8. Girls Trip – USD3,8 juta

9. The Dark Tower – USD3,7 juta

10. Wind River – USD3,02 juta