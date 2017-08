Nyanyikan Lagu Baru, Shane Filan Bikin Fans Asal Bandung Histeris

BANDUNG - Setelah sukses mengisi konser di Prambanan Jazz Festival di Candi Prambanan, Yogyakarta, penyanyi pria asal Irlandia, Shane Filan kembali menggelar konser promo album barunya bertajuk ‘LOVE ALWAYS TOUR 2017’ di Kota Bandung, Sabtu 19 Agustus 2017.



Diketahui beberapa lagu hits dari Westlife, seperti Flying Without Wings, Uptown Girl dan Swear it Again, yang merupakan lagu-lagu hits yang membawa fansnya kembali ke masa kejayaan Westlife. Shane Filan mengungkapkan bahwa album ‘LOVE ALWAYS’ adalah album yang berisi kumpulan lagu-lagu cinta favoritnya yang dikombinasikan pula dengan lagu baru yang telah diaransemen ulang oleh Shane.

“Lagu yang kupilih adalah lagu-lagu cinta favoritku. Banyak sekali yang harus kupilih. Sulit bagiku untuk memilihnya hingga beberapa saja. Tapi, aku bangga dengan album ini,” ungkap Shane Filan, melalui sambungan telefon.



Dalam konser yang dipromotori oleh Full Color Entertainment tersebut, mantan lead vocal Westlife itu menyanyikan 14 lagu yang merupakan lagu-laguWestlife serta juga beberapa lagu terbarunya dari album barunya bertajuk ‘Love Always’.



Mengawali konsernya tepat pukul 20.00 WIB, Shane Filan yang naik ke panggung diiringi dengan tata cahaya lampu yang indah sambil menyanyikan lagu bertajuk ‘About You’. Peristiwa itu sontak membuat para Filaners (sebutan penggemar Shan Filan - Red) menjerit histeris lalu terlihat mengikuti lirik lagu yang dinyanyikan Shane Filan.



Melihat antusiasme penonton malam itu, Shane langsung menyanyikan tembang apik saat Shane masih di Westlife berjudul ‘Uptown Girl’, tanpa menyapa para penonton terlebih dahulu. Penonton pun langsung larut dan mengikuti lirik lagu itu. Tak sedikit dari penonton yang sempat berteriak histeris saat melihat Shane bernyanyi.

Sementara itu, David Ananda, Managing Director Full Color Entertainment menjelaskan, pihaknya mengusung Shane Filan untuk kembali konser di Indonesia, bukanlah tanpa alasan. Sebagai mantan lead singer dari Boyband Irlandia terkenal, WESTLIFE, Shane Filan berhasil meraih 28 disk platinum dan menjual lebih dari 40 juta kopi rekaman ke seluruh dunia.



“Kesuksesan Shane Filan sebagai lead singer Westlife membuktikan bahwa Shane mampu membawa Westlife menjadi boydband yang sukses di pada masa kejayaannya dulu. Jadi, karena itulah, Full Color Entertainment bekerja sama dengan Trans Studio Bandung, ingin mengajak para Filaners dan penggemar Westlife di Kota Bandung untuk bernostalgia bersama. Sambil menikmati lagu-lagu baru Shane Filan di album terbarunya ‘LOVE ALWAYS’,” papar David.