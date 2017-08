LIRIK LAGU: Taeyang - Wake Me Up

JAKARTA – Tiga tahun berlalu, akhirnya Taeyang kembali lagi meluncurkan karya solonya lewat album White Night yang dirilis pada 16 Agustus 2017. Member BIGBANG tersebut lagi-lagi menghadirkan nuansa lagu galau kali ini, seperti pada single kedua yang berjudul Wake Me Up.

Seiringan dengan momen comeback tersebut, Taeyang akan menggelar tur dunia bertajuk “Taeyang 2017 World Tour : WHITE NIGHT” yang rencananya mengunjungi 19 negara termasuk Indonesia. Kedatangan

kekasih Min Hyo Rin tersebut ke Tanah Air akan berlangsung pada 13 Oktober setelah Bangkok dan sebelum Kuala Lumpur.

Sementara itu, Wake Me Up sebagai lagu anadalannya ini mengisahkan tentang seseorang yang tengah kasmaran tapi tidak ingin dibangunkan dari kenyataan dunia lantaran ia merasa saat matanya terpejam kebahagiaan cinta datang padanya.

Yuk simak liriknya berikut ini.

nega nae yeojaramyeon

jeongmal geureol su ittamyeon

i eumagi kkeunnagi jeonkkajiman

nae soneul jabajullae

hokshi da kkumiramyeon no

jeoldae kkaego shipji ana

geu sesangeun jiruhago muryohae

gyesok nal wirohaejweo

Is it love?

i shigani yeongweonagil barandamyeon

ne modeun geoshi areumdaweo boindamyeon

Is it love?

If there ain’t nobody but you in my head

Don’t wake me up, up, up

Don’t wake me up, up, up

Don’t wake me up, up, up

oh no achimi ojil ankil nan gidohae

jeomjeom deo duryeoweojyeo

i modeun geot deuri got sarajil geot gata

jamshirado nege nuneul

ttego kkamppakhamyeon kkaebeoril geonman gata

And I don’t know what it is

ireon neukkimeun cheoeumin geol

neowa na danduri

i sesang sogeseo

gyesok chumeul chugo shipeo

Is it love?

i shigani yeongweonagil barandamyeon

ne modeun geoshi areumdaweo boindamyeon

Is it love?

If there ain’t nobody but you in my head

Don’t wake me up, up, up

Don’t wake me up, up, up

Don’t wake me up, up, up

oh no achimi ojil ankil nan gidohae

neol pum ane ango du nuneul gama

ne moseubi deo seonmyeonghaejyeo

mal an haedo

I feel you loud and clear

kkeuchi anigil please don’t wake me up

Don’t wake me up, up, up

Don’t wake me up, up, up

Don’t wake me up