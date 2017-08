Keren, Sandhy Sondoro Nyanyi 'Malam Biru' versi Reggae di Prambanan Jazz

YOGYAKARTA - Mengenakan batik biru lengan panjang yang digulung sampai siku, kaca mata coklat, dan membawa serta gitar coklatnya, Sandhy Sandoro, mulai memasuki panggung Festival Show Prambanan Jazz Festival. Sebelum memulai penampilannya dengan menyanyikan lagu Gebyar Gebyar, ia pun membawakan Malam Biru dengan sentuhan musik reggae.

"Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera Yogyakarta," sapa Sandhy Sondoro ramah pada penonton dari atas panggung.

Usai menyapa para penonton, ia pun langsung membawakan lagu berjudul Don't Let It Bring You Down sambil mengajak penonton untuk mengangkat tangannya dan memberikan tepukan tangan. Bahkan, di lagu ketiga, Forever My Queen, ia sempat mengaku bahagia bisa tampil di event Prambanan Jazz Festival.

Lagu Tak Pernah Padam dan Malam Biru yang semakin melambungkan nama Sandhy Sandhoro pun turut dibawakan dalam pagelaran Prambanan Jazz Festival. Bahkan single Tentang Perasaanmu langsung dinyanyikan olehnya dan ditujukan untuk orang-orang yang sedang merasa rindu.

"Yang lagi rindu, merindukan seseorang, ini untuk Yogya, Tentang Perasaanmu," tuturnya.

Di akhir perjumpaan, Sandhy Sandhoro sempat meminta lagi tepukan tangan dari penonton untuk semakin mengapresiasi para musisi. Lagu Malam Biru pun menjadi lantunan terakhir sebelum dirinya meninggalkan panggung Prambanan Jazz Festival.

"Yogya Yogya istimewa selalu dihatiku. Tepuk tangan untuk para musisi, semua musisi-musisi keren Indonesia. Habis ini kami pamit karena waktunya enggak cukup," ucapnya.

Sebelum mengakhiri penampilannya, Sandhy Sandoro mengaku sangat terkesan dengan antusiasme para penonton.

"Terima kasih Yogya, kalian sangat istimewa, sangat berkesan, sangat spesial. Setelah lagu ini mohon maaf saya harus cabs (pergi). Saya mau ucapkan terima kasih untuk kalian, kece-kece semua," tuturnya.

Sebelum undur diri Sandy Sandoro sempat menyanyikan lagu Malam Biru yang diaransemen versi reggae. "Coba di-reggae-in deh, memangnya gue enggak bisa nyanyi reggae," tandasnya sambil mulai berjoget dan bernyanyi.