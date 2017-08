Bawa Nama Beyonce, Jay Z Blak-Blakan soal Pertengkaran dengan Kanye West

LOS ANGELES - Dunia tahu jika Kanye West dan Jay Z sedang dalam hubungan yang buruk. Tak ada yang tahu pasti penyebab pertengkaran Kanye dan Jay Z. Tapi yang pasti Kanye yang memulai pertengkaran diantara mereka.

Setidaknya itulah yang bisa ditangkap dari penjelasan Jay Z. Bapak tiga anak tersebut mengatakan jika pertengkarannya dengan Kanye kali ini karena pelantun Famous itu bertingkah melewati batas, tak hanya dari segi tindakan, tapi juga ucapan.

"Kau terluka karena orang ini bicara tentangmu di panggung. Tapi, apa yang paling menyakitiku, kau tidak boleh menyeret anak dan istriku ke dalam hal ini," kata Jay membuka ceritanya seperti dilansir E! Online, Minggu (20/8/2017).

Tingkah dan perkataan Kanye yang menyeret Beyonce itu yang membuat Jay Z meradang. Padahal selama ini hubungan Jay Z dan Kanye sudah seperti kakak adik. Kanye pun tahu membawa-bawa keluarga dalam urusan mereka adalah hal yang tabu dan melewati batas.

"Seperti, Kanye adalah adik laki-lakiku. Dia telah bicara denganku ratusan kali. Dia bahkan membuat lagu berjudul 'Big Brother.' Kita sudah melewati masalah yang lebih besar. Tapi kau menyeret keluargaku kali ini, dan ini menjadi masalah," imbuh Jay Z.

Ia melanjutkan, "Kalian tahu ini sebuah masalah karena aku dan dia seharusnya membicarakan ini, menyelesaikan masalah kami ini. Tapi dia sudah melewati batas. Dia tahu dia telah melewati batas. Dan aku tahu dia tahu."

Dari cerita Jay Z, pertengkaran kali ini bisa dibilang merupakan yang terbesar dalam sejarah hubungannya dengan Kanye. Menurut Jay Z, kini tak hanya hubungan pribadinya dan Kanye yang renggang, tapi hubungan keluarga mereka pun terkena dampaknya.

"Karena kami tak pernah membiarkan jarak sebesar ini ada di antara salah satu ketidaksepakatan kami dan kami sudah sering mengalaminya. Itu adalah bagian dari siapa kami," jelas Jay Z.

Terakhir, Jay Z mengklarifikasi dugaan jika lirik lagu 4:44 merupakan sindirannya pada Kanye. Rapper berkulit hitam itu mengatakan jika lagu tersebut bicara tentang dirinya sendiri, bukan Kanye seperti klaim publik setelah mendengar karya tersebut.

"Ini bukan soal sindiran Kanye. Ini bukan sebuah sindiran. Aku bicara tentang diriku sendiri sepanjang waktu. Aku tidak bicara tentang Kanye ketika aku bilang, 'You dropped out of school / you lost your principles'. Aku bicara soal diriku sendiri. Sementara soal uang 20 juta Dolar, seharusnya aku tak mengatakannya. Kadang kalian bisa melangkah terlalu jauh," ucap Jay Z merujuk pada dugaan pinjaman uang yang ia berikan pada Kanye untuk tur Saint Pablo-nya.

Sebagai informasi, masalah antara Kanye dan Jay Z terungkap setelah suami Kim Kardashian itu meracau di atas panggung konsernya tahun lalu. Saat itu Kanye tiba-tiba mengeluh tentang Jay Z yang menjaga jarak darinya, tak mau menghubunginya. Tak berhenti sampai di situ, Kanye kemudian menyebut-nyebut Beyonce yang katanya tak akan tampil di MTV Video Music Awards 2016 jika video klip Formation-nya tak bisa mengalahkan Kanye serta Drake.