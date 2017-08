Pencapaian Baru, Pendapatan Film Conjuring Lampaui USD1 Miliar

The Conjuring. (Foto: Hello Pet)

LOS ANGELES - New Line Cinema sekali lagi membuktikan bahwa film horor tak sekadar menakut-nakuti namun juga bisa menjadi tontonan menarik. Hal itu terlihat dari pendapatan Annabelle: Creation, film terbaru New Line Cinema, yang menyentuh USD110 juta di seluruh dunia.

Sementara pendapatan total dua seri The Conjuring sebelumnya, sudah melebihi USD1 miliar di pasar global. Ini melengkapi sukses rumah produksi yang didirikan Robert Shaye tersebut, setelah The Conjuring berpendapatan USD319,5 juta, The Conjuring 2 dengan USD320,4 juta, dan Annabelle sekitar USD257 juta.

Sue Kroll, Presiden Pemasaran dan Distribusi Global Warner Bros Pictures, selaku distributor film tersebut mengaku, terkejut dengan sukses Annabelle: Creation. "Karena itu, kami semakin semangat membawa franchise film Conjuring itu ke banyak bioskop di seluruh dunia," katanya seperti dilansir dari The Hollywood Reporter.

Dirilis sejak 17 Agustus 2017, Annabelle: Creation bercerita tentang Samuel Mullins dan istrinya, Esther, yang pada 1943 kehilangan anak perempuan mereka Annabelle akibat ditabrak mobil. Samuel yang seorang pembuat boneka menyakini bahwa anak perempuan mereka bisa kembali hidup melalui sebuah media. Maka, dia membuat sebuah boneka porselen sebagai media untuk perpindahan roh Annabelle.

Kebahagian mendapatkan kembali sang anak berujung nestapa setelah mereka mengetahui roh itu bukanlah putri mereka. Ia hanyalah roh jahat yang ingin berpindah ke tubuh manusia. Disutradarai oleh David F. sandberg, Annabelle: Creation merupakan prekuel dari film Annabelle yang dirilis pada 2014. Film ini dibintangi oleh Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia, dan Miranda Otto.

Setelah Annabelle: Creation, New Line dijadwalkan merilis The Nun, yang diadaptasi dari karakter Valak pada The Conjuring 2. Digawangi oleh Corin Hardy, film itu siap tayang di bioskop pada 13 Juli 2018. Selain itu, New Line bersama Atomic Monster -rumah produksi besutan James Wan- dan The Safran Company tengah menggarap pengerjaan The Conjuring 3 and The Crooked Man.

Toby Emmerich, Presiden dan Kepala Konten Warner Bros Pictures Group mengungkapkan, "2017 menandai 50 tahun berdirinya New Line. Tak perlu diragukan, horor menjadi bagian tak terpisahkan dari New Line."

Meski genre horor telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, namun sukses The Conjuring dinilai Toby sebagai pencapaian spektakuler dalam industri perfilman Hollywood. "Saya sangat bangga dengan semua orang berbakat yang terlibat di balik New Line Cinema," imbuhnya.