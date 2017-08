OKEZONE CHART MUSIK: Turun Dua Peringkat, Heize Tersingkir di Puncak Lagu K-Pop

SEOUL - Persaingan chart musik Korea Selatan berlangsung sengit. Lagu baru tim Show Me The Money 6 featuring Dynamic Duo mengambil alih posisi puncak. Dirilis sejak 5 Agustus lalu, lagu berjudul 1 out of N itu berhasil menyingkirkan tahta Heize.

Lagu You, Coulds, Rain milik Heize yang berduet dengan Shin Yong Jae terpaksa turun dua peringkat menjadi urutan nomor ketiga. Senada dengan Dynamic Duo, tim Show Me The Money 6 yang diproduseri oleh Zico dan Dean dengan lagu Things These Days pun telah berhasil menduduki posisi kedua tangga lagu.

Selanjutnya grup bentukan ajang survival Produce 101 season 2, Wanna One langsung menyambet posisi kelima dengan Energetic. Meski baru secara resmi diluncurkan pada 7 Agustus, lagu milik Kang Daniel cs itu menuai popularitas yang tak main-main.

Berbeda dengan boyband besutan SM Entertainment, EXO yang justru harus turun satu peringkat dari chart musik. Ko Ko Bop milik EXO kini menduduki urutan kedelapan. Berikut chart musik Korea Selatan yang dilansir Gaon.

1. 1 out of N - Nucksal, Hanhae, Rhyno, Myundo dan Jo Woochan (feat Dynamic Duo)

2. Things These Days - Youbg B, Hash Swan, Killagramz (feat Zico dan Dean)

3. You, Coulds, Rain - Heize feat Shin Yong Jae

4. Red Flavor - Red Velvet

5. Energetic - Wanna One

6. As If It's Your Last - Blackpink

7. A Daily Song - Hwang Chi Yeul

8. Ko Ko Bop - EXO

9. I Don't Know You - Heize

10. Artist - Zico