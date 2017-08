OKEZONE MUSIC CHART: Belum Tergusur, Despacito Masih Jadi Lagu Favorit

LOS ANGELES - Tidak ada perubahan signifikan dalam chart lagu international pekan ini. Hanya ada satu pendatang baru yang menembus deretan sepuluh besar tangga lagu, karena sepenuhnya Despacito masih menguasai puncak tangga lagu.

Sam Hunt dengan single Body Like A Back Road yang tergusur dari tangga sepuluh teratas. Posisinya di urutan buncit pekan lalu harus tergeser oleh Bodak Yellow milik Cardi B yang saat ini bertengger di posisi delapan. Bodak Yellow mengalami peningkatan posisi yang cukup drastis, mengingat pekan sebelumnya single tersebut masih berada di peringkat empat belas.

Sementara itu, untuk sembilan peringkat tersisa, hanya terjadi beberapa pergeseran posisi. Single That's What I Like milik Bruno Mars turun tiga level ke urutan tujuh. Posisinya digantikan oleh single Imagine Dragons, Believer yang naik satu tingkat dari pekan lalu.

Sedangkan single I'm The One milik DJ Khaled terjun bebas ke posisi buncit usai tempatnya pekan lalu diduduki oleh Shawn Mendes dengan There's Nothing Holdin' Me Back.

Sementara untuk peringkat tiga besar, Despacito milik Luis Fonsi dan Daddy Yankee masih kokoh di puncak. Sama seperti pekan lalu, Despacito masih dibuntuti Wild Thoughts milik DJ Khaled serta Unforgettable yang dinyanyikan French Montana.

Berikut deretan tangga lagu International pekan ini versi Okezone seperti dilansir Billboard:

1. Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber)

2. Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller

3. Unforgettable (French Montana feat. Swae Lee

4. Believer (Imagine Dragons)

5. Attention (Charlie Puth)

6. There's Nothing Holdin' Me Back (Shawn Mendes)

7. That's What I Like (Bruno Mars)

8. Bodak Yellow (Cardi B)

9. Shape of You (Ed Sheeran)

10. I'm the One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne)