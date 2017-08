Tour Stand Up Comedy Bertajuk "Call Back" Ditutup Malam Ini

Para Komika Stand Up Comedy (Foto: Ria/Okezone)

JAKARTA - Setelah menyusuri sembilan kota sejak 8 April 2017 kemarin, tur stand up comedy bertajuk Call Back akhirnya ditutup malam ini, Sabtu (19/8/2017). Bertempat di gedung Pertunjukan Bulungan kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan para komika berbakat ini ingin memberikan kesan yang baik untuk para penggemarnya.

Rahmet, Indra, dan Rigen yang tergabung dalam tur stand up comedy tersebut mengaku telah mempersiapkannya sejak lama. Sekira pertengah 2016 lalu, hal ini direncanakan dan mengusung stand up secara murni tanpa ada embel-embel lainnya.



Aceh, Pelembang, Tanjung Pinang, Lombok, Semarang, dan Kudus, menjadi beberapa kota yang mereka kunjungi demi menyapa penggemar secara langsung. Malam ini, mulai pukul 19.00 WIB, penutupan tour stand up comedy akan dimulai.

Dalam kesempatan ini, mereka tidak ingin membuat penggemar yang sudah datang ke lokasi merasa kecewa karena penampilan yang kurang maksimal. Sehingga Indra dan dua rekan lainnya bertekad membuat suasana panggung pecah dan penonton puas.



"Ini rangkaian terakhir dari tur kita jadi kita harus kasih yang terbaik," ujar Indra kepada Okezone.

Niat untuk menggelar tur ini muncul saat mereka lama vakum dari dunia stand up comedy yang sudah mereka ikuti sejak lama. Sehingga pada 2016 lalu, Rahmet, Indra, dan Rigen mantap melangsungkan tur ke sepuluh kota.



Meskipun Jakarta menjadi kota terakhir mereka untuk menggelar tur, nyatanya tiga pria komika ini masih merasakan tegang. Mereka pun harus melakukan sesuatu untuk membuat diri lebih fresh dan tenang.

Rahmet mengaku harus banyak berdoa dan beribadah sebelum performance di atas panggung. Dia juga ternyata punya minuman khusus yang tak boleh terlewat di setiap kesempatan panggungnya.



"Kalau saya harus salat saya lebih tenang kalau salat sama ada susu murni gitu. Itu aja sih kalau saya mah yang penting doa ya," ungkapnya.



Sekadar diketahui, Rahmet, Indra, dan Rigen dipertemukan di salah satu ajang pencarian bakat pada 2015 lalu. Mereka terpilih menjadi pemenang dan sejak beberapa bulan terkahir memilih untuk melakukan tur demi mengobati rindu para penggemar mereka.