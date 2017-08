Tangan Kang Daniel Cidera, Wanna One Ubah Koreografi Lagu

SEOUL - Boyband Wanna One tengah berada di puncak karier usai tampil perdana pada 7 Agustus 2017. Namun sayang kabar buruk justru datang dari salah satu personel Wanna One, Kang Daniel. Sang pemenang Produce 101 season 2 itu dikabarkan mengalami cidera pada jari bagian tangan kanan.

Ibu jari tangan kanan Daniel disebut-sebut terluka sehingga perlu diperban dan pengobatan yang cukup intensif. Kendati demikian, Daniel tetap bersikap profesional dengan tetap manggung bersama personel Wanna One yang lain di program Show Music Core.

Tak mau membuat para fans khawatir, staf manajemen yang menaungi Wanna One pun angkat suara. Ia menyebutkan cidera Daniel terjadi gara-gara gerakan koreografi. Staf tersebut pun melanjutkan bahwa kini kondisi Daniel dalam keadaan baik.

"Dia (Daniel) telah mengobati jarinya dengan memberikan perban. Ini tidak parah tapi kami berusaha untuk tidak menekannya. Mereka (Wanna One) memang memiliki gerakan dalam koreografi mereka yang harus menahan beban diri di tangan mereka. Sehingga dia mengalami masalah dalam melakukan hal ini," ujarnya sebagaimana dikutip Koreaboo.

Ia pun menambahkan, "Kang Daniel menegaskan dia baik-baik saja tapi perusahan dan anggota lainnya telah memutuskan untuk tidak membuatnya merasa tertekan. Jadi kami telah memutuskan memperbaiki koreo untuk Show Music Core."

Sebelumnya, Daniel juga mengalami cidera cukup parah saat berada di Produce 101. Masalah serupa pun dialami Daniel gara-gara gerakan agresifnya saat melakukan aksi b-boy.

Terlepas dari itu semua, kepopuleran Wanna One kini memang tak main-main. Dalam sepekan, Wanna One bisa menghasilkan keuntungan mencapai Rp200 miliar. Selanjutnya sejumlah program acara televisi yang dihadiri oleh mereka pun dikabarkan meraih rating tinggi. Dari program Weekly Idol, SNL hingga Return of Superman diketahui mengalami peningkatan rating cukup signifikan.

Grup yang terdiri dari Yoon Ji Seong, Ha Sungwoon, Hwang Minhyun, Ong Seongwoo, Kim Jaehwan, Kang Daniel, Park Jihoon, Park Woojin, Bae Jinyoung, Lee Daehwi dan Lai Kuan Lin juga memiliki bakat yang tak bisa dilewatkan begitu saja.

Terbukti lagu debut Wanna One, Energetic sendiri langsung menarik jutaan penonton setelah beberapa saat diunggah di Youtube. Selang beberapa hari berikutnya, mereka kembali meluncurkan MV Burn It Up yang langsung menjadi viral dimana-mana.