Fokus Urus Kehamilan, Jo Yoon Hee Mundur dari Acara Newlywed Diary 2

SEOUL - Pasangan selebriti Lee Dong Gun dan Jo Yoon Hee memutuskan mundur dari program realitas Newlywed Diary 2 yang akan ditayangkan oleh tvN. Berita itu disampaikan oleh agensi kedua aktor tersebut kepada media lokal, pada Jumat (18/8/2017).

Dalam pernyataan bersama, King Kong by Starship, agensi Yoon He, dan FNC Entertainment, agensi Lee Dong Gun, menyatakan, "Keduanya ingin menunjukkan sisi baik mereka kepada penggemar dan membalas cinta serta dukungan yang telah diterima selama ini. Tapi dalam persiapan syuting, kesehatan Jo Yoon Hee tiba-tiba menurun,"

Kedua agensi itu menambahkan, "Mereka berdua sangat merasa bersalah telah merugikan program tersebut. Karena saat ini Jo Yoon Hee hamil, kesehatannya adalah hal utama. Karena itu mereka mengambil keputusan sulit ini. Kami berharap kalian bisa memakluminya."

Aktor Lee Dong Gun menikahi Jo Yoon Hee pada Mei 2017, setelah dipertemukan dalam drama Laurel Tree Tailors. Hubungan asmara keduanya terbilang kontroversial, mengingat Dong Gun menggaet Yoon Hee, sebulan setelah mengakhiri hubungannya dengan Jiyeon 'T-ara'.

Tak hanya itu, sebulan setelah mengumumkan pacaran, pasangan ini kembali memberikan kejutan dengan kabar kehamilan Yoon Hee dan pernikahan sipil mereka. Kabar gembira itu disampaikan Lee Dong Gun melalui akun Instagram pribadinya.

"Sepanjang persiapan pernikahan, aku dan Jo Yoon Hee dianugerahi kehidupan baru dan saat ini kami tengah menanti kelahiran anak pertama kami dengan sukacita," tulis Dong Gun. Dia menambkan, memilih fokus untuk bermain dalam drama Queen for Seven Days dan berencana menggelar resepsi pernikahan sederhana setelah drama itu rampung digarap.

Sementara itu, kepastian penayangan Newlywed Diary diumumkan tvN pada Juli 2017. Sedikit berbeda dengan musim pertama yang dibintangi pasangan 'cinta lokasi' lainnya: Ahn Jae Hyun dan Ku Hye Sun, pada season 2 akan diisi oleh dua pasangan pengantin baru.

Dengan mundurnya Dong Gun dan Yoon Hee, maka tvN tengah mencari pasangan lain yang akan menemani model Jang Yoon Joo dan suaminya Jung Seung Min. Melansir Soompi, tvN sudah melakukan negosiasi dengan pasangan pembawa berita Oh Sang Jin dan Kim So Young untuk menggantikan Dong Gun dan Yoon Hee. Sebelum menikah pada 30 April 2017, Sang Jin dan So Young adalah senior dan junior dalam industri penyiaran.