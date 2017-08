Pencipta Marvel Comics Ingin Silver Surfer Muncul di Fantastic Four

JAKARTA - Stan Lee adalah pencipta Marvel Comics yang wajahnya sering wara wiri di sejumlah film di Marvel Cinematic Universe. Kini, dengan banyak tokoh komik Marvel yang telah diangkat ke layar lebar, masih ada satu tokoh yang sangat diinginkan Stan untuk sering muncul di film.

Seperti dilansir Sindonews, tokoh itu adalah Silver Surfer. Tokoh ini pernah muncul di film Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer pada 2007. Sayang, banyak fans yang kecewa dengan ceritanya yang ramah keluarga.



“Dia adalah tokoh yang ingin saya sering lihat. Dia adalah yang paling filosofis di antara semua karakter yang pernah saya kerjakan. Dan, saya sudah punya ide untuk cameo saya di film itu,” papar Stan.

Silver Surfer sudah muncul sejak awal Marvel Comics dibuat. Dia muncul di beberapa halaman komik The Fantastic Four. Awalnya, Silver Surfer bekerja untuk Galactus dan bepergian menembus antariksa untuk mencari planet yang akan disantap makhluk itu. Saat berada di Bumi, Fantastic Four-lah yang bertugas untuk meyakinkan dia agar membantu mereka menghentikan aksi Galactus untuk menghancurkan bumi.

Stan dikenal beberapa kali muncul sebagai cameo di banyak film berbasis karakter komik ikonik yang dia ciptakan dari Captain America, Iron Man, hingga yang terbaru Spider-Man: Homecomig. Tapi, Stan mengungkapkan, penampilan favoritnya adalah ketika dia muncul di film Avengers: Age of Ultron. Di film itu, dia minum alkohol Asgardian milik Thor dan diusir dari pesta.

“Yang saya suka dari cameo itu adalah, kalau kalian memikirkannya, itu adalah satu-satunya cameo yang saya lakukan yang punya dua adegan. Itu lebih dari sekadar cameo. Itu hampir seperti peran di film. Jadi, sekrang, saya syuting untuk cameo yang punya tiga adegan, empat adegan. Pada akhirnya, saya harap saya bisa jadi bintangnya juga,” tutur Stan.