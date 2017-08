Penampilan Shakatak Bikin Malam di Prambanan Makin Memesona

YOGYAKARTA - Semakin malam, semakin seru saja suasana panggung di event Prambanan Jazz Festival 2017. Usai panggung festival menampilkan beberapa musisi lokal Indonesia hingga pukul 22.30 wib, para pengunjung yang memiliki tiket Special Show, langsung menyambangi Indihome Stage yang terletak tak jauh dari Britama Stage.

Grup musik asal London, Inggris, Shakatak, diketahui langsung membawa para penonton untuk bernostalgia dengan membawakan lagu-lagu yang cukup terkenal di eranya. Bahkan, sang vokalis yang juga merangkap sebagai pemain perkusi, Jill Saward, sempat mengalami insiden kecil, yakni terjatuh dari panggung, tetap dengan senyum menghibur ratusan penggemar yang duduk dan menyaksikan dengan serius penampilannya malam hari ini.

Usai insiden kecil tersebut, George Anderson, gitaris Shakatak, bahkan sempat melakukan jamming di atas panggung dan memamerkan kemahirannya dalam bermain gitar. Bahkan pria berkepala pelontos tersebut cukup membuat para penonton terpukau dengan aksinya. Setelahnya, si cantik Jill Saward dengan suara indahnya diketahui langsung menyanyikan lagu berjudul Dark is the Night, dan sempat menyapa para penggemarnya darj atas panggung.

"Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton. Apakah kalian baik-baik saja? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik," kata Jill disela-sela pertunjukan.

Penampilan Shakatak dengan membawakan beberapa lagu andalannya didukung oleh tatanan panggung besar dengan latar belakang Candi Prambanan yang mempesona. Bahkan tatanan lampu yang ciamik juga turut menambah keindahan penampilan mereka di Prambanan Jazz Festival tahun ketiga.

Tampil bersama para additional playernya, Shakatak tentu berusaha menyajikan suasana serta dendangan lagu yang enak didengar. Bahkan, Bill Sharpe sempat mengajak penonton untuk berdiri dari tempat duduknya dan ikut berjoget sambil menikmati alunan musik, sebelum akhirnya ia bersama bandnya menutup penampilan malam itu.

"Aku ingin meminta tolong kalian untuk bangun dari kursi kalian. Aku sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mau hadir dan menikmati malam yang indah ini. Silahkan dengarkan lagu ini, Down on the Street," ucap Bill.

(ADE)