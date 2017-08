Shane Filan Tutup Prambanan Jazz Hari Pertama dengan Sempurna

YOGYAKARTA - Penyanyi pria asal Irlandia, Shane Filan, kembali ke Indonesia untuk kedua kalinya. Jika beberapa waktu lalu dirinya datang untuk mengadakan konser tunggal di Jakarta kali ini pria berusia 38 tahun tersebut diketahui datang ke Indonesia untuk mengisi acara Prambanan Jazz Festival di Candi Prambanan, Yogyakarta pada 18 Agustus 2017.

Dalam penampilannya, Shane diminta untuk bernyanyi selama kurang lebih dua jam, dengan membawakan 14 lagu dalam event bergengsi tersebut. Bahkan ia berhasil menutup pagelaran Prambanan Jazz Festival dengan sempurna.

Tidak hanya sekedar membawakan lagu miliknya pribadi, suami dari Gillian ini bahkan sempat membawakan beberapa tembang favorit milik Westlife. Diantaranya, Uptown Girl, My Love, Heaven, hingga Swear It Again.

Shane juga diketahui sempat berkolaborasi dengan seorang gadis asal Jogja bernama Raisya, dengan menyanyikan lagu berjudul Flying Without Wings. Penampilan keduanyapun langsung disambut hangat oleh penonton sehingga menimbukan kemeriahan tersendiri pada Indie Home Stage.

Tidak hanya membawakan lagu pribadi dan juga lagu milik boybandnya, Shane bahkan sempat membawakan This i Promise You milik Nsync. Dan You Raise Me Up milik Josh Groban.

Penampilan Shane diketahui sempat ditutup oleh You Raise Me Up, akan tetapi karena permintaan para penonton, Shane yang telah turun panggung kembali untuk naik dan menyanyikan dua buah lagu terkahir sebelum dirinya benar-benar meninggalkan panggung megah Prambanan Jazz Festival.

