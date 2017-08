Rutin Berkomunikasi dengan Kekasih, Amanda Rawles Curhat Pertama Kali Jalani LDR

JAKARTA - Bintang muda Amanda Rawles angkat bicara terkait kisah asmara yang baru terjalin selama satu bulan ini. Gadis berusia 16 tahun itu mengungkapkan bahwa ia menjalani hubungan long distance relationship atau pacaran jarak jauh pada kekasihnya untuk pergi ke Amerika Serikat menjalani studi kuliah.

Meski berdarah campuran Indonesia-Australia, Amanda menegaskan bahwa dirinya menyukai pria Asia, termasuk kekasihnya saat ini. Ia menambahkan bahwa perkenalan dengan sang pacar berawal dari pertemanan dengan adiknya.

"Aku lagi LDR, (dia) baru berangkat ke Amerika Serikat. Dekatnya udah lama, sudah empat tahun tapi jadiannya baru sebulan ditinggal untuk kuliah," kata Amanda di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2017).

Hubungan jarak jauh yang dijalani saat ini menimbulkan kekhawatiran baginya. Lewat perbedaan waktu yang jauh, ia melakukan berbagai cara untuk bisa terus berkomunikasi.

"Khawatir dari LDR itu enggak kuat kangennya. 12 jam perbedaan waktunya agak susah sesuain komunikasi. Kalau lagi kangen paling chatting-an, lihat-lihat video yang sama dia, atau skype, facetime, itu harus banget," tandasnya.

Kesibukan masing-masing dijadikan alasan untuk bisa menjaga kepercayaan agar tidak saling cemburu.

"Aku hoping for the best. Aku juga sibuk di sini dari pada cemburu-cemburuan atau dia aku cuekin. Jadi biar sama sibuk saja. Semoga lancar semoga langgeng. Enggak ada masalah-masalah nantinya," harapnya.

Namun, Amanda Rawles enggan memberikan detail identitas sang kekasih yang datang dari non-selebriti. Ia hanya memberikan informasi soal perjalanan hubunganya secara singkat dan mengatakan bahwa sang kekasih berjarak tiga tahun lebih tua darinya.