Welcome Back! Siwon dan Changmin Resmi Keluar Wamil Hari Ini

SEOUL – Selesai sudah masa wajib militer (wamil) Choi Siwon dan Max Changmin. Hari ini, Jumat (18/8/2017), Siwon dan Changmin resmi keluar dari Seoul Metropolitan Police, tempat keduanya menjalani tugas wamil selama 21 bulan.

Sesuai dengan pengumuman dari SM Entertainment pada Kamis 17 Agustus, tak akan digelar upacara penyambutan Siwon dan Changmin untuk merayakan selesainya tugas wamil mereka. Hal yang sama mereka lakukan pada Donghae saat keluar wamil bulan lalu.

- Baca Juga: Jadi Pemandu Tur Eddie Peng, Siwon Libur Wamil

- Baca Juga: Siwon Terkagum-kagum pada Jackie Chan

“Tidak akan ada upacara terpisah untuk keluarnya Changmin dan Siwon, yang akan menyelesaikan tugas mereka sebagai bagian dari unit promosi khusus Seoul Metropolitan Police,” ujar SM seperti dilansir Soompi.

Namun pengumuman SM Entertainment itu tak membuat fans mengurungkan niatnya untuk menyambut Siwon dan Changmin. Ribuan fans dan awak media sudah menunggu Siwon dan personel TVXQ itu di depan barak militer mereka.

Baik Siwon dan Changmin terlihat gagah dalam balutan seragam polisi yang mereka kenakan saat keluar wamil hari ini. Dengan seragam dan atribut kepolisian lengkap, kedunya memberi hormat di hadapan fans yang sudah menunggu sejak pagi.

Kembalinya Changmin dan Siwon dari wamil disambut hangat oleh fans seluruh dunia. Tak hanya menyambut ke barak militernya, fans juga menjadikan kembalinya Siwon dan Changmin sebagai trending topik dunia lewat hashtag #WelcomeBackChangmin dan #WelcomeBackSiwon.

“Selama, oppa!! Kami bangga padamu. Kami sangat mencintaimu! See you soon #welcomebackSiwon,” tulis @pinkykyxng.

“Balon dan banner merah di selesai wamilnya Changmin. ‘We’re still here!’ #WelcomeBackChangmin,” sambut @KennieYieJ.

Begitu meninggalkan pos militer mereka, Changmin dan Siwon diketahui langsung pergi ke SUM Coex Artium milik SM Entertainment. Selagi Changmin yang memakai hoodie hitam langsung masuk ke dalam lift, sementara Siwon dengan santai menyapa fans sambil menebar senyum.

- Baca Juga: Gagahnya Siwon, Donghae, dan Changmin Meriahkan Acara Kepolisian Seoul

- Baca Juga: Kabar Gembira, Siwon 'Super Junior' dan Changmin 'TVXQ' Bakal Selesaikan Wajib Militer

Setelah ini, baik Siwon dan Changmin dijadwalkan akan langsung melakukan promosi bersama grup masing-masing. Changmin akan mengadakan Press Tour bersama Yunho, sementara Siwon bersama Super Junior akan comeback dengan album baru di akhir tahun ini. Welcome back, Oppa!