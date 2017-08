Maknai Filosofi Cinta Segitiga, Meet Me After Sunset Jadi Wajib Ditonton

Jumpa Pers Film Meet Me After Sunset (Foto: Arif/Okezone)

JAKARTA - Terdapat beberapa alasan untuk tidak melewatkan penayangan film Meet Me After Sunset. Menurut salah satu pemeran utamanya, Maxime Bouttier, drama percintaan remaja yang diangkat dalam Meet Me After Sunset memiliki perbedaan dari kisah-kisah lain.



"Base of story sebenarnya cinta segitiga sih. Cuma ada banyak twist dan lebih ke dongengnya," ungkap Maxime saat ditemui disela pembuatan video klip OST Meet Me After Sunset di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 17 Agustus 2017.

Selain dari sisi kualitas cerita, filosofi yang dihadirkan dalam Meet Me After Sunset juga tidak kalah menarik. Menurut pemeran utama lain dalam film tersebut, Billy Davidson, kisah ketiga tokoh yang dicerminkan sebagai perwujudan bintang, bulan dan matahari sangat sesuai dengan kehidupan nyata.



"Kalau dari sisi aku sebagai bintang, orang bakal lebih ingat sama bulan dan matahari. Mereka lebih besar. Cuma bagi orang kadang-kadang kalau malam bintangnya banyak pasti indah juga. Jadi ya gitu deh, bagus banget," tuturnya.

Tak hanya Billy, Maxime Bouttier juga menyampaikan hal serupa. "Aku juga mikirnya gitu. Matahari akan selalu menyinari bulan, bulan juga butuh matahari, dan bintang juga enggak akan bersinar tanpa matahari. Bintang kan juga pantulan matahari," ucap pemeran Vino.



Sementara itu, Agatha Chelsea yang menjadi sosok sentral dalam Meet Me After Sunset menganggap bahwa ketiga karakter tersebut memiliki ikatan yang kuat dibalik perbedaan mereka. "Sebenarnya bintang bulan matahari dari karakter kita juga bisa relate sih. Kalau aku sebagai bulan, aku butuh matahari juga butuh bintang," kata Agatha.

Terakhir, Billy Davidson menegaskan bahwa kehadiran Meet Me After Sunset sangat layak untuk dinantikan. Bagi pemeran tokoh Bagas, permainan filosofi yang disajikan dalam alur cerita membuat film besutan MNC Pictures tersebut dapat memberikan nilai tersendiri bagi penonton.



"Menurut aku sih drama ini bukan hanya drama kosong yang enggak ada isinya. Filosofinya ada," tandas Billy.

Saat ini, Meet Me After Sunset sudah memasuki tahap finalisasi dan tinggal menunggu penetapan waktu tayang di bioskop. Meski belum dapat dipastikan kapan film arahan Danial Rifki itu resmi tayang di layar lebar, MNC Pictures sudah memberikan sedikit bocoran lewat tayangan teaser Meet Me After Sunset di channel resmi YouTube mereka.