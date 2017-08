Datangi Desa Terpencil, Maxime Bouttier Bocorkan Cerita Meet Me After Sunset

Para pemain film Meet Me After Sunset (Foto: Yoga/Okezone)

JAKARTA - MNC Pictures telah resmi memperkenalkan Meet Me After Sunset sebagai salah satu film terbaru mereka. Film besutan Danial Rifki itu dibintangi oleh Agatha Chelsea, Billy Davidson dan Maxime Bouttier sebagai pemeran utama.

Saat ini, Meet Me After Sunset sudah memasuki tahap finalisasi dan tinggal menunggu penetapan waktu tayang di bioskop. Sejumlah media promosi seperti teaser dan video klip untuk original soundtrack telah dipersiapkan guna mengundang rasa penasaran publik akan film bertema drama romantis tersebut.



Video teaser dari Meet Me After Sunset sendiri sudah dapat disaksikan di channel YouTube MNC Pictures. Sementara untuk video klip original soundtrack, proses penggarapannya sedang berlangsung hingga Kamis, 17 Agustus 2017 malam di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Disela proses pembuatan video klip, ketiga pemeran utama Meet Me After Sunset sedikit memberikan bocoran tentang karakter dari tokoh masing-masing. Diawali dari Maxime Bouttier, sosok yang mengawali drama kisah cinta segitiga dari para pemeran utama.



"Aku di sini sebagai Vino. Karakter aku sebagai orang yang baru datang ke desa terpencil dan terisolasi. Aku ini datang dari Jakarta," papar Maxime.

Proses perkenalan berlanjut ke Agatha Chelsea, gadis misterius yang cintanya diperebutkan oleh dua tokoh laki-laki dalam Meet Me After Sunset. "Kalau aku sebagai Gadis, ini (Billy) sahabat aku sebagai Bagas. Kita sahabatan dari kecil. Terus datang ini (Maxime), Vino sebagai tetangga baru aku. Karakter aku sama Bagas itu lebih tertutup, introvert," ucapnya.



Terakhir, Billy Davidson turut memperkenalkan diri sebagai lelaki pecinta alam yang memiliki beberapa kesamaan dengan sang gadis misterius. "Kalau Bagas itu anaknya pendiam, bukan tipikal anak yang cengangas-cengenges," tutur Billy.

Nantinya, ketiga tokoh dalam Meet Me After Sunset akan mencerminkan karakter dari tiga elemen penting di kehidupan manusia. Ketiga elemen tersebut adalah bulan, bintang dan matahari.



Bulan digambarkan oleh karakter Gadis, yang dalam kisah Meet Me After Sunset hanya menghabiskan waktu diluar rumah pada malam hari. Sementara cerminan bintang terdapat dalam karakter Bagas, yang dikisahkan selalu mendampingi Gadis mulai muncul. Sedangkan sosok Vino yang enerjik dan penuh percaya diri digambarkan sebagai matahari yang hadir mendampingi bulan saat bintang tak tampak.