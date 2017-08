Dinilai Akrobatik di Panggung, Pink Akan Terima Vanguard Award dari MTV

LOS ANGELES - Penyanyi pop Pink telah terpilih untuk menerima Vanguard Award 2017, penghargaan kehormatan untuk musik video dari MTV, kata penyedia televisi kabel Amerika tersebut.

Seperti dilansir dari VOA, Pink yang berusia 37 tahun terkenal dengan vokalnya yang bertenaga dan aksi akrobatik di panggung, akan mendapat penghargaan untuk pengaruhnya terhadap dunia musik, budaya pop, dunia mode dan kedermawanannya selama 17 tahun berkarier di dunia musik, kata unit Viacom inc. dalam pernyataannya.

Penyanyi kelahiran Philadelphia yang terkenal dengan hit Don't Let Me Get Me, telah merilis enam album sejak debut tahun 2000 dan memenangkan tiga piala Grammy serta enam MTV Video Music Awards.



Ia juga duta UNICEF untuk kampanye gizi anak seluruh dunia dan mendukung kampanye-kampanye seperti autisme dan hak-hak asasi manusia.

Pink akan menerima penghargaan dalam acara MTV Video Music Awards di Los Angeles ada tanggal 27 Agustus nanti. Ia juga kan menyanyikan single terbarunya, What About Us, dalam acara tersebut.



Penerima penghargaan Vanguard sebelumnya antara lain Rihanna, Kanye West, Beyonce dan Michael Jackson.

Sementara itu, eksistensi Pink di dunia musik juga terus meningkat. Baru-baru ini Pink mempromosikan album barunya itu di media sosial, instagram. Pada akun miliknya, Pink mengunggah foto sampul dari album "Beautiful Trauma".



"Single saya keluar hari ini What About Us dan album baru saya 'Beautiful Trauma' keluar 13 Oktober. Saya yakin, sangat bangga dengan album ini. Sudah lama, dan saya bersyukur selama bertahun-tahun yang kita miliki. Menantikan bab berikutnya dengan Anda," demikian keterangan yang ditulis Pink pada unggahan fotonya itu.