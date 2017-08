LIRIK LAGU: Girls Generation - All Night

JAKARTA – Lagi, Girls Generation memberikan lagu pesta untuk momen comeback pada kali ini lewat berjudul All Night. Lagu yang dijadikan sebagai single kedua setelah Holiday ini terdapat dalam album ‘Holiday Night’ yang dirilis pada awal Agustus kemarin.

Irama pesta dan konsep kostum yang dikenakan dalam video musik serta setiap penampilan memanjakan para penggemar. Lagu ini menjadi momen rindu dan perayaan hari ulang tahun ke-10 mereka.

All Night menceritakan tentang kisah seseorang yang sedang dimabuk asmara dan tenggelam dalam gemerlap pesta.

Lagu ini diharapkan oleh para penggemar mereka di Indonesia untuk dibawakan dalam panggung Countdown to Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat, 18 Agustus 2017.

Yuk simak lirik All Nigtht berikut ini.

I like to party

Ooh ai algo itjana

All night urin bamsaedorok

Alright utgo nol kkeoya

‘Cause we hot & sweet baby

yeoreume jeollyu gwireul ganjireopil ttae (Alright)

ni nune bichin bulkkonnori heundeullil ttae (Alright)

babocheoreom dashi neol saranghage dwae

All night, all night, all night

eotteoke jinaesseo mutgo shipeunde

neon jeongmariji joa boyeoseo

nado geunyang useo beoryeosseo

Smile together

If we get it on sarange ppajimyeon

mumohan i immatchum gesokdwemyeon

geojinmalcheoreom seoro nogadeureo

All night, all night, all night

sarangiran geon jeonghaejin geot eopseo

heulleoneomchineun daero gaja Honey

i bame Fever heumppeok deuryeomasheo

All night, all night, all night

Hey check check check check it, let it go (Oh)

i bam Party chilling gipi jeomjeom tteugeoweojigo

eojjihal ppareul moreun urideuldo

seororeul maemdolgiman hago itgo

So drop it, just drop it on the floor

geunalgwa ttokkateun neomane Baby face (Alright)

joahaetteon Spicy udi geu hyanggie (Alright)

al su eomneun gibun magu kkeullyeogane

All night, all night, all night

isanghae deo gakkaweojin geot gatji

cham maneun il isseosseo uri sai

bamsae da yaegihago shipeo (Oh tonight)

Smile together

If we get it on sarange ppajimyeon

mumohan i immatchum gesokdwemyeon

geojinmalcheoreom seoro nogadeureo

All night, all night, all night

sarangiran geon jeonghaejin geot eopseo

heulleoneomchineun daero gaja Honey

i bame Fever heumppeok deuryeomasheo

All night, all night, all night

Oh

hamkkeramyeon chwihan deut

urin bulgeun seogyang wireul nara

dashi sarange ppajija i bam kkok japgo

If we get it on sarange ppajimyeon (On)

mumohan i immatchum gesokdwemyeon

geojinmalcheoreom seoro nogadeureo (Hey hey)

All night, all night, all night

(Ooh) sarangiran geon jeonghaejin geot eopseo

heulleoneomchineun daero gaja Honey

i bame Fever heumppeok deuryeomasheo

All night, all night, all night