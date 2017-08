FOTO: Ultah di Hari Kemerdekaan, Gilang Dirga Minta Diberi Ucapan Selamat

JAKARTA - Gilang Dirga berulang tahun sama dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Ia pun menggunakan momen spesial tersebut untuk meminta masyarakat turut merayakan ulang tahunnya, tepat pada Kamis (17/8/2017).

Dalam sebuah foto di Instagram yang diunggahnya, dirinya menunjukkan sebuah kue ulang tahun bertuliskan “Happy Birthday Gilang Dirga”. Hari ini diketahui sebagai perayaan ke-28 suami Adiezty Fersa tersebut. Sementara itu, ia memamerkan kue ulang tahun besar dan wajahnya yang juga berantakan dengan krim kue yang menempel di beberapa bagian wajahnya.

Gilang terang-terangan meminta masyarakat mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. “Aku ulang tahun... ucapin dooongg 😘😘😘,” tulisnya dalam keterangan foto.

Sementara itu, Adiez juga merayakan ulang tahun Gilang dengan meriah. Menurut unggahan di akun Instagram Adiez, ia menggelar pesta kejutan untuk Dirga bersama beberapa orang sepupu. Foto-foto bersama keluarga besar juga dipamerkannya melalui salah satu foto yang diunggahnya bertepatan dengan hari ulang tahun Dirga tersebut.

Dalam foto lainnya, Adiez menyelipkan harapan untuk segera diberikan momongan, yang sempat gagal belum lama ini. Selain harapan untuk segera punya keturunan, penari tersebut juga mengharapkan karier Gilang di dunia hiburan semakin melejit.

“Selamat ulang tahun, Suamiku! Di ulang tahun kamu yang ke-28 ini aku berdoa semoga Allah memberikan kamu kesehatan dan umur yang panjang agar cita-cita kita untuk menua bersama bisa terwujud ya sayang, semoga diberikan rezeki yang melimpah serta kebahagiaan dalam hidup bersama aku dan calon anak-anak kita kelak, juga semoga menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi lagi dan lagi. Dan mudah-mudahan semua yang kamu inginkan baik dalam karier dan hal lainnya bisa segera terwujud ya, sayang.. #adiezgilangtoinfinity #throwbackthursday #adiezgilangofficialengagement,” tulis Adiez.

“HAPPY BIRTHDAY AGAIN, BABY!! HOPE YOU LIKE IT. WE JUST MADE ANOTHER MEMORY TO SHARE WITH OUR CHILDREN SOMEDAY. I LOVE YOU SO MUCH ❤️❤️❤️,” tambahnya di satu foto lain.

Ucapan selamat juga dituliskan para penggemar Gilang dan Adiez. Di antara ucapan tersebut, beberapa mengamini doa Adiez agar segera mendapatkan momongan. Gilang juga merespon ucapan selamat dari Adiez dalam kolom komentar.

“Sayangkuuu salah satu dr sekian banyak doaku adalah agar kamu selalu bahagia melangkah bersamaku selamanya. Aminnn. Terima kasih sudah mnjadi istri yg sangat mengerti kekurangan suami. Smoga aku bisa mnjadi lebih baik lagi kedepannya. I love you so much sayangkuuu 😘😘😘❤️❤️❤️,” tulis Gilang.