HARI MERDEKA: Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan, Fatih Seferagic Pastikan Berkunjung November

LOS ANGELES - Hafidz ganteng dari Amerika Serikat, Fatih Seferagic rupanya sangat mencintai Indonesia. Buktinya, ia mengucapkan selamat atas Hari Kemerdekaan Indonesia, yang jatuh pada Kamis (17/8/2017).

Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, ia turut mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram miliknya, @therealfatih. Ucapan Fatih untuk kemerdekaan Indonesia dapat terlihat dari caption yang bertuliskan,โ€Happy Independence Day, INDONESIA!!! ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ โœŒ๐Ÿป #RI72 #Indonesia,โ€ tulisnya.

Berdasarkan video yang diunggah Fatih, menampilkan dirinya tengah membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah (ayat 286).

Kesukaan Fatih kepada Indonesia dikarenakan kecintaan masyarakat muslimnya terhadap Alquran yang dinilai inspirasional. Wajar, ketika ia mengunjungi Indonesia, ia disambut masyarakat dengan sangat antusias. Berbagai artis turut hadir menyambutnya, termasuk almarhumah pedangdut Julia Perez saat itu.

Video tersebut memastikan bahwa ia akan kembali ke Indonesia pada November 2017. Pasalnya, hafidz kelahiran Jerman itu juga menyelipkan ucapan, โ€See you all in November.โ€

Sayang, ia belum menentukan tanggal pasti maupun tempat yang akan ia kunjungi. Jika mengikuti kabar terakhir di akun Instagramnya itu, ia masih meminta masyarakat Indonesia memilihkan tempat.

โ€œ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ I N D O N E S I A ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ PENGUMUMAN : Selamat pagi, Pertama Semoga Allah memberkahi bangsa Indonesia. Cinta mereka terhadap Quran sangat inspirasional, insyaallah melihatmu lagi di bulan #November ๐Ÿ˜Š Where should I visit? What towns/cities? Komentar di bawah, kota dengan suara terbanyak saya akan konfirmasi #FatihSeferagic #Indonesia #November2017,โ€ tulis Fatih.

Sementara itu, masyarakat Indonesia berusaha memilihkan Fatih kota yang akan dikunjunginya kelak pada November. Terlihat dari kolom komentar, permintaan untuk mengunjungi berbagai kota ikut tertulis selain ucapan terima kasih untuk hafidz keturunan Bosnia tersebut.

โ€œSubhanallah ,Thank you so much,โ€ tulis @nandariskadewi15.

โ€œKe jakarta dong mas,โ€ tulis @96widyamutiara.

โ€œCan't wait the moment. I hope I can meet u in November . tq brother @therealfatih,โ€ tulis @rezkiemoeliana.