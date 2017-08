HARI MERDEKA: Berfoto sebagai Kapitan Pattimura, Morgan Oey Rasakan Tanggung Jawab yang Besar

JAKARTA - Morgan Oey harus menanggung beban besar ketika dirinya terpilih sebagai model untuk campaign #SalutIndonesia. Pasalnya, dalam pemotretan tersebut ia harus menjadi seorang Kapitan Pattimura.

Pengalaman ini juga menjadi yang pertama baginya sehingga ia merasakan beban yang berlebih.



"Beban lah. This is my first time ditawarin kayak seperti ini, maksudnya beliau kan sangat berjasa sekali untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Sedangkan saya masih istilahnya masih berjuang untuk kemerdekaan versi saya sendiri," katanya saat dijumpai di Jakarta Barat, Rabu (16/8/2017).

(Baca Juga: Takut Dicap Sombong, Morgan Oey Tak Pilih-Pilih Setiap Peran)

(Baca Juga: Morgan Oey Kurangi Porsi Makan untuk Diet)



Mantan personel SM*SH itu menjadikan kesempatan langka ini untuk memupuk rasa nasionalisme anak-anak muda, yang saat ini sudah mulai terkikis karena budaya luar. Melalui dirinya yang berfoto sebagai Pattimura, Morgan berharap agar anak-anak muda bisa lebih mengenal jauh tentang beberapa pahlawan Indonesia yang gugur dalam peperangan.



Sosok Pattimura sendiri sudah tak asing bagi dirinya. Saat masih duduk di bangku sekolah, Morgan sering mempelajari Pattimura melalui pelajaran Ilmu Sejarah. Belum lagi gambar pahlawan asal Maluku tersebut pernah menghiasi uang kertas pecahan Rp. 1000 sebelum diganti dengan yang saat ini.



"Saya dari kecil sudah hafal banget ya secara beliau dulu ada di sampul buku terus sempat jadi ikon di mata uang Indonesia juga kan, jadi kayak udah familiar sekali sih," paparnya.



Selain Morgan, beberapa aktor dan aktris lain juga turut meramaikan campaign #SalutIndonesia. Mereka diantaranya adalah Lukman Sardi, Adinia Wirasti, dan Edward Akbar.

Merayakan pesta kemerdekaan Indonesia, Morgan Oey termasuk salah satu orang Indonesia yang rajin menonton upacara kemerdekaan. Sedari kecil ia selalu menyempatkan diri untuk meluangkan waktu menonton acara tersebut.

(Baca Juga: Gara-Gara Peran, Morgan Oey Maruk Ingin Jadi Barista dan Chef)

(Baca Juga: Tak Sabar Nonton, Netizen Tanya Waktu Tayang Film Cooking Camp)

"Kalau sekarang masih menyambut karena tiap tahun saya nonton upacara kemerdekaan, saya enggak pernah ngelewatin meski cuma nonton di televisi," ujar Morgan saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis 16 Agustus 2017.