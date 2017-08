Media Sosial Dinilai Jadi Pendukung Kehebohan The Voice Kids Indonesia Season 2

JAKARTA - Sosial media menjadi hal baru yang dimanfaatkan acara The Voice Kids Indonesia musim kedua. Rencananya, di setiap tayang di GlobalTV, acara yang diadopsi dari Belanda ini juga eksis di sosial media.

Beberapa sosial media yang dimanfaatkan adalah instagram dan vlog. Ini menjadi warna berbeda jika dibandingkan dengan perhelatannya pada 2016.

Kaneishia Yusuf, jebolan The Voice Kids Indonesia musim pertama ditunjuk sebagai host di sosial medianya. Ia mengaku hal tersebut sangat positif karena mengikuti pergerakan zaman.

"Iya ini sesuatu yang baru banget. Kan sekarang era digital banget ya kaya semuanya kan banyak nonton di youtube dan lain-lain makanya The Voice (Kids Indonesia) juga cari ke sana juga kan. Banyak banget viewers di youtube gitu kan," jelasnya kepada Okezone saat dijumpai di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu (16/8/2017).

"Ada vlog di youtube channelnya ada challenge ada live streaming instagram juga. Nanti pas tayang pertama jadi setiap mereka syuting akan ada aku," tambahnya lantas tertawa.

The Voice Kids musim kedua akan mulai tayang pada 7 September mendatang di GlobalTV. Sampai detik ini masih ada ratusan anak yang berlomba-lomba bersaing untuk menunjukkan bahwa mereka yang terbaik.

Untuk pengisi acara dan juri, tak ada perubahan dari musim kemarin. Jumlah peserta pun tetap berjumlah ribuan yang menunjukkan antusiasme anak-anak di Indonesia.

Para juri tentu tidak main-main dalam menentukan pilihan mereka. Sehingga para peserta dituntut untuk aktif dan maksimal dalam penampilan.

Aksi mereka akan direkam dan dipublikasikan tidak hanya saat berada di atas panggung. Namun tingkah laju saat berada di belakang panggung juga menjadi hal yang ditunjukkan kepada publik dengan adanya sosial media.

"Ini aku kaya di behind the scene gitu sih orang-orang kaya biar bisa lihat di belakang panggung The Voice tu kaya bagaimana apa yang mereka lakuin bagaimana krunya," sambung anak kandung Dede Yusuf ini.

Sekadar diketahui, Kaneishia Yusuf masuk dalam jajaran ribuan anak-anak yang bersaing di The Voice Kids Indonesia season pertama. Setelah masuk 12 besar, ia harus rela hengkang dari panggung tersebut.