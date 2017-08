"MUSIC ON DAHSYAT" CHART: Raisa x Isyana Masih Tinggi, Tulus dan Dipha Barus Tukar Tempat

JAKARTA - Menyambut Hari Kemerdekaan, Raisa dan Isyana Sarasvati masih merajai tangga lagu Dahsyat RCTI Rabu (16/8/2017). Terdapat sedikit perubahan dalam tangga lagu harian tersebut dibandingkan pada Selasa 15 Agustus 2017 lalu.

Perubahan itu adalah tukar tempat antara lagu Manusia Kuat karya Tulus dan All is Good (featuring Nadin) karya Dipha Barus. Jika sebelumnya All is Good berada di posisi ke-6, kini lagu tersebut berhasil merebut posisi Manusia Kuat yang sebelumnya berada di posisi kelima. Dengan itu, Tulus tidak lagi membayang-bayangi Bidadari Tak Bersayap karya Anji yang ada di posisi ke-4.

Sementara itu, Bidadari Tak Bersayap masih mencari posisi yang lebih tinggi. Lagu-lagu di atasnya yaitu Cukup Tau karya Rizky Febian (kini di posisi ke-3) dan Kasmaran karya Jaz (kini di posisi ke-2) belum bisa duduk dengan nyaman. Pasalnya jika menuruti prekuel Bidadari Tak Bersayap (Dia), maka Anji dapat bertahan lama di tangga lagu tersebut.

Posisi bawah masih diduduki Isyana Sarasvati dan Payung Teduh. Lagu-lagu yang termasuk new entry pada Selasa 15 Agustus 2017 tersebut membayang-bayangi Mager karya trio Rayi, Asta, dan Nino (RAN). Dari posisi harap-harap cemas itu, Mercusuar karya Kunto Aji masih nyaman berada di posisi ke-7.

Dengan itu, Isyana Sarasvati sendiri masih mendominasi tangga lagu dengan lagu Sekali Lagi yang masih bertahan di posisi terakhir. Bukan tidak mungkin, Akad dan Sekali Lagi akan perlahan mendaki tangga lagu dengan nuansa-nuansa yang berbeda dibandingkan lagu-lagu karya sang artis sebelumnya, seperti yang dicapai oleh Anganku Anganmu yang masih ada di puncak tangga lagu.

Untuk lengkapnya, berikut 10 besar tangga lagu dalam Music on Dahsyat,Rabu (16/8/2017):

1. Anganku Anganmu – Raisa x Isyana Sarasvati

2. Kasmaran – Jaz

3. Cukup Tau – Rizky Febian

4. Bidadari Tak Bersayap – Anji

5. All is Good – Dipha Barus ft. Nadin

6. Manusia Kuat – Tulus

7. Mercusuar – Kunto Aji

8. Mager – RAN

9. Akad – Payung Teduh

10. Sekali lagi – Isyana Sarasvati