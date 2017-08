Song Hye Kyo Aktif Bekerja di Balik Layar Produseri Buku Wisata Korea

SEOUL – Jelang hari pernikahannya, Song Hye Kyo justru kian aktif berkegiatan di balik layar. Hal itu terlihat saat kekasih Song Joong Ki itu memproduseri sebuah buku panduan berwisata ke Korea untuk masyarakat Jepang.

Apa yang dilakukan Song Hye Kyo ini bermaksud membantu Profesor Seo dalam menerbitkan buku panduan berwisata ke Korea. Nantinya, buku tersebut akan ditulis dalam bahasa Korea dan Jepang.

"Saya harap buku panduan Korea ini akan sangat membantu wisatawan Korea yang berkunjung ke Kyoto, Jepang. Saya juga berharap ini akan menyebabkan wisatawan menjadi lebih tertarik pada situs sejarah Korea," kata Song Hye Kyo seperti dikutip Sindonews dari Soompi, Rabu (16/7/2017).

Buku yang diproduseri Song Hye Kyo itu akan menampilkan landmark sejarah dan budaya Korea yang dapat dikunjungi oleh wisatawan di Kyoto. Diantaranya Tanba Manganese, Memorial Hall, Kuil Yoon Dong Ju, Museum Seni Koryo, Mimizuka. Buku ini pun akan menampilkan deskripsi warna-warni dari situs sejarah serta petunjuk bagi wisatawan.

Sebelumnya, Song Hye Kyo telah bekerjasama dengan Profesor Seo untuk proyek lain. Keduanya menerbitkan sebuah buku panduan serupa berjudul The Story of Our History Abroad, The Tokyo Edition pada Maret lalu.

Buku yang telah dirilis itu dimaksudkan untuk memperingati Gerakan 1919 Maret 1, yang merupakan salah satu dari pertunjukkan paling awal tentang perlawanan rakyat Korea terhadap pendudukan Jepang.