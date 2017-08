FOTO: Ucap Selamat Ulang Tahun, Edy Khemod Ungkap Profesi Sang Ayah

JAKARTA – Di balik penampilan sangarnya, siapa sangka penggebuk drum Seringai, Edy Khemod, terlahir dari keluarga dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni. Sang ayah, diketahui pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pada akhir tahun ’60-an.

Hal itu dibocorkan Edy pada unggahannya di Instagram pada Rabu (16/8/2017). Sembari mengucapkan selamat ulang tahun, personel band cadas asal Jakarta itu memamerkan sebuah foto lawas sang ayah.

Dalam foto tersebut, sang ayah yang berprofesi sebagai ahli geologi itu tampak tengah mengamati sesuatu melalui mikroskop. Pemilik nama asli Edy Susanto itu, menambahkan, ayahnya sempat dikirim Pemerintah Indonesia ke Jerman pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, sekira tahun 1968 hingga 1969.

“Selamat ulang tahun ke-84 ayah tersayang. Tetap sehat dan bahagia. Menemukan foto lawas ketika dia masih bekerja sebagai geolog di Jerman sekitar tahun 1968-1969. Kala itu, dia dikirim oleh Pemerintah Indonesia,” tulis drummer band pelantun Berhenti di 15 tersebut.

Rupanya tidak sedikit penggemar Seringai –yang juga dikenal sebagai Serigala Seringai- yang menyangka latar belakang profesi ayah Edy tersebut. Beberapa netizen menuliskan rasa kaget dan kagum mereka di kolom komentar.

“Selamat ulang tahun Om.. Geologist...to be or to get, motto zaman baheula. Tapi tak ada satupun yang kejadian hahaha. Tapi minimal pernah punya atasan Opa-opa geolog asal Inggris dan sering punya subkontraktor geologi,” tulis @je4nte3.

“Wah geolog. Papanya keren, Mang,” tulis @rwldrzl.

“Sehat terus Eyang. Salam untuk Eyang, Om,” tulis @indrajhous.

Sementara itu, Edy bersama tiga rekannya di Seringai: Arian13, Ricky Siahaan, dan Sammy Bramantyo, tengah disibukkan dengan jadwal konser. Kemarin (15/8/2017), mereka mengonfirmasi akan tampil di Stadion Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, pada 3 November 2017.

Yang terbaru, Seringai baru saja merampungkan konser tur 'Road to Soundrenaline' di Purwokerto, Jawa Tengah. Event musik berkelas internasional itu akan digelar di Garuda Wisnu Kencana, Bali, pada 9 dan 10 September 2017.