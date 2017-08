Merindukan Mendiang Ibunda, Dewi Sandra: Mom!

JAKARTA – Ibu adalah sosok yang sangat istimewa dan segalanya buat sang anak, begitu juga yang dirasakan oleh Dewi Sandra. Setelah kepergiaan ibunda untuk selamanya, hari ini Dewi Sandra tampak merindukannya.

Dewi Sandra tampaknya tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya kepada mendiang ibunda, Prihartini Killck. Ibundanya mengembuskan napas terakhir akibat menderita gagal ginjal di Rumah Sakit Medical Centre, Jakarta, pada 17 September 2008.

Kerinduan Dewi Sandra terlihat pada posting-an foto ibunda hari ini. Dalam keterangan foto, dirinya menuliskan, “M.O.M.”

Melihat posting-an Dewi Sandra tersebut, para netizen pun memberikan semangat dan dukungan kepadanya.

“Kangeen ya bun @dewisandra Al Fathihah utk beliau,” tulis @ariyani_t.

“Prihartini Killick. I miss her,” tambah @agunkzsa.

“So pretty like you @dewisandra,” sambung zuriskin.official

“I still remember your Mom, Dewi!! Hugs,” ucap @kazisharon.

Selain mereka, masih banyak netizen lainnya yang memberikan dukungan dan mengirimkan doa untuk ibunda Dewi Sandra.

“Aunt Prihartini....always remember her kindness to all her nephew and niece. Allahumagfirlaha warhamha wa'afiha wa fuanha,” tulis @layliadrianirian.

“Smoga husnulkhotimah, smoga dilapangkan kubur, smoga ditrima sluruh amal ibdh bliau ditmptkan dijannahNYA kelak aamiin,” tambah @oktaviana.berlian.

“Al Fateha untuk semua ibu yang telah kembali kepada Sang Pemiliknya Allah SWT,” tutup @hilda_musa.