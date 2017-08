Untuk Ketiga Kali, SNSD Puncaki Chart Album Dunia Billboard Lewat 'Holiday Night'

SEOUL – Usia 10 tahun tampaknya membawa keberuntungan bagi girl band SNSD. Setelah merilis ‘Holiday Night’ pada 4 Agustus silam, kini SNSD menduduki puncak Billboard World Album. Menurut Nielsen Music, hingga 10 Agustus 2017, album penuh keenam SNSD itu telah terjual sebanyak 2.000 kopi di Amerika Serikat.

Jumlah itu menjadi capaian terbesar ketiga bagi Taeyeon dan ketujuh rekannya di Billboard, setelah album mini mereka bertajuk ‘Mr. Mr.’ terjual 3.000 kopi pada 2014. Sebelumnya, grup besutan S.M. Entertainment itu menempatkan ‘I Got a Boy’ di tangga album dunia Billboard pada 2013 dan ‘Lion Heart’ sekitar tahun 2015.

‘Holiday Night’ juga sukses mendarat di peringkat kelima Billboard Heatseekers Album, yang menjadi kali kelima bagi SNSD setelah ‘The Boys’ pada awal 2012. Dengan tiga album yang pernah memuncaki tangga album dunia Billboard, SNSD sukses mengejar ketertinggalannya dari Red Velvet, yang kesohor sebagai chart-toppers.

Meski begitu, dua group girl K-pop ini harus mengakui kedigdayaan B.A.P dan GOT7 yang pernah empat kali memuncaki tangga album dunia Billboard. Di luar grup utama mereka, tiga personel SNSD: Taeyeon, Tiffany, dan Seohyun, yang tergabung dalam Girls’ Generation-TTS, pernah dua kali memuncaki tangga album dunia Billboard. Sedangkan Taeyeon melalui album solo bertajuk ‘I’ sempat berada di peringkat pertama tangga album dunia Billboard pada 2015.

All Night dan Holiday menjadi dua track andalan dalam album ini. Sementara itu, Fan yang mengombinasikan nuansa electro-pop, disco, dan funk, menjadi daya tarik lain dalam album tersebut.

Tembang-tembang manis seperti Girls are Back dan Sweet Talk menjadi kekuatan lain dalam album SNSD. Sementara Light Up the Sky mengumbar kekuatan vokal setiap personel dalam balutan nuansa ballad.

Dalam album ini, personel SNSD juga menunjukkan talenta tersembunyi mereka. Yuri mencoba menjadi penulis lirik dalam It’s You, sementara Hyoyeon yang biasanya berperan sebagai rapper, kini mengambil bagian pada chorus dalam Love is Bitter.

Ini memperlihatkan, meski telah berusia 10 tahun ternyata masih banyak hal yang ditawarkan kelompok yang memulai debutnya pada 2007 tersebut.