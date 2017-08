Surya Saputra-Cynthia Lamusu Jalan-Jalan Bawa Anak Kembar, Netizen Gemas Melihatnya

JAKARTA – Pasangan Surya Saputra dan Cynthia Lamusu memang harus adil dalam mengasuh kedua anak kembarnya, Atharva Bimasena Saputra dan Ataya Tatjana Aisyah Putri. Termasuk ketika mengajak keduanya jalan-jalan.

Ya, memiliki anak kembar memang mempunyai keseruan tersendiri, sebagaimana yang dirasakan pasangan selebriti Surya Saputra dan Cynthia Lamusu. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas mereka ketika mengajak kedua anak kembarnya jalan-jalan.

Hal ini bisa dilihat dalam posting-an foto yang diunggah Cynthia Lamusu. Baik Cynthia dan Surya mendorong anak-anak dengan troli masing-masing.

”Tadi Malam @tatjanadanbima Jalan Jalan lagi. Kali ini Adil yaa ... bawa stroller nya , Papa & Mama nya kebagian Satu satu ☺️☺️😍😍 #Tatjanadanbima #BayiKembar,” tulis @cynthia_lamusu dalam keterangan foto tersebut.

Melihat kekompakan mereka berdua mengajak jalan-jalan anak kembar, para netizen pun langsung sahut menyahut memberikan komentar.

”Both of you are happy fam. N cutes baby twin,” tulis @ratutjakrawati.

”Gemes liat tatjana yg lincah & c kalem Bima,” tambah @yeniyohana.w.

”Semoga papa mama Tatjana Bima selalu samawa dan Tatjana-Bima menjadi anak sholehah-sholeh. Aamiin yra,” tambah @widurikp.

Kemudian, ada @ninikrochaini yang memberikan komentar, “Gk prnh bosan lht kalian berempat.”

”Bahagianya senang bgt lihat baby kembar,semoga bisa di karunia baby kembar juga kelak.Aamin,” ucap @emipurwini80.

”Memang Allah berikan sll Adil pada umatnya hanya saja kita tdk paham dan kurang bersyukur nikmat. Semoga Allah senantiasa jaga semua aamiin,” tutup @shintanento.