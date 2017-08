Krystal F(X) Tak Canggung Harus Bermesraan dengan Gong Myung

SEOUL - Krystal F(X) bakal banyak menampilkan adegan mesranya dengan Gong Myung. Hal itu terlihat dalam episode terbaru Bride of The Water God 2017.

Dilansir Sindonews dari Soompi, Krystal yang berperan sebagai Mura akan melakukan beberapa adegan romantis dengan Gong Myung (Bi-Ryum). Dalam adegan ini, keduanya saling berdekatan dan menatap satu sama lain. Sehingga membuat atmosfer yang berbeda di antara keduanya.

Apalagi di episode sebelumnya, Bi-Ryum mencoba mencium Mura yang saat itu berlatih berciuman dengan boneka angin. Melihat adegan itu penonton tersenyum manis.

Dipercaya memerankan karakter dewi, Krystal tak menghadapi terlalu banyak kesulitan. Ia hanya berusaha sebaik mungkin untuk bisa mempelihatkan sifat asli Mu Ra yang dari luar terkenal dingin dan sangat sensitif.

“Meski karakterku terlihat dingin dan sangat sensitif dari penampilan luarnya, Mu Ra sebenarnya sangat bijak dan mempesona. Untuk bisa menunjuk berbagai pesona Mura, aku fokus pada semuanya mulai dari ekspresi wajah dan nada bicara hingga bagaimana aku berjalan,” ujar adik Jessica Jung.

Bride of the Water God menjadi salah satu drama paling ditunggu di semester kedua 2017 ini. Dibintangi oleh Nam Joo Hyuk dan Shin Se Kyung, Bride of the Water God bercerita tentang hubungan cinta antara Dewa Air dan manusia.